Capitaneria Porto Pozzallo : multe per 17 mila euro : Operazione “Fao 27”,attività della Capitaneria di Porto di Pozzallo e dal dipendente Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti contro pesca illecita

Soccorso in mare per malore su nave Interviene Capitaneria di porto di Ortona : Chieti - Provvidenziale intervento di Soccorso stamani della capitaneria di porto di Ortona (Chieti)che ha dovuto soccorrere un marittimo che ha accusato un grave malore a bordo della nave Micoperi 300 ormeggiata in rada a un miglio e mezzo dalla costa. L'allarme è stato lanciato dal comandante della nave alle 10. La Guardia Costiera e l'equipaggio del 118 sono partiti immediatamente. In attesa dell'arrivo dei soccorsi il ...

L'auto si schianta contro il casello - muore comandante Capitaneria di Porto Santo Stefano : Pierfrancesco Dalle Luche , comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano è morto ieri in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto al casello di Rosignano Marittimo, ...

L'auto si schianta contro il casello - muore comandante Capitaneria di Porto Santo Stefano : Pierfrancesco Dalle Luche , comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano è morto ieri in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto al casello di Rosignano Marittimo, ...

Maltempo - vento forte in Calabria : crollata l’antenna radio della Capitaneria di porto di Crotone : Forti raffiche di vento si registrano in Calabria dalla serata di ieri: danni e disagi in provincia di Crotone, in particolare nei centri abitati della costa. Il vento ha provocato il crollo dell’antenna radio della Capitaneria di porto e sradicato il cancello d’ingresso della caserma. Il traliccio che sorregge l’antenna è stato recuperato dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Le forti raffiche hanno anche ...

Venti tempestosi in Calabria : crolla antenna della Capitaneria di Porto : Il sole splende su gran parte della penisola ma è il vento a creare problemi in queste ore. Forti raffiche di Maestrale e tramontana stanno sferzando le estreme regioni meridionali, in particolare...

La Capitaneria di Porto di Siracusa ha disposto il divieto di avvicinarsi alla Sea Watch : Il comando della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera della città di Siracusa ha ordinato e disposto il divieto assoluto di navigazione, sosta e ancoraggio nel raggio di mezzo miglio dalla posizione in mare della nave Sea Watch, l'imbarcazione dell'O.N.G. olandese con a bordo ben 47 migranti. Attualmente la nave è bloccata a circa un miglio dalla Baia di Santa Panagia. Il divieto di navigazione attorno alla Sea Watch Il provvedimento ...

Migranti : Capitaneria Porto Siracusa - stop navigazione a mezzo miglio Sea watch : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - stop alla navigazione nello specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, "per un raggio di mezzo miglio dalla posizione di ancoraggio della nave Seawatch 3" a Siracusa. Lo ha deciso la Capitaneria di porto di Siracusa. Nell'ordinanza, pubblicata anche sul

Sea Watch : Magi - Prestigiacomo e Fratoianni a bordo. Beffata la Capitaneria di porto : ...

Sea Watch : blitz di tre parlamentari e il sindaco di Siracusa. Beffata la Capitaneria di porto : ...

Sea watch : beffata la Capitaneria di porto - parlamentari a bordo : Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo, dopo che Salvini aveva negato di salire sulla nave della ong, hanno noleggiato un gommone e sono riusciti a imbarcarsi per verificare le condizioni dei 47 in mare da 9 giorni