Basket | l’Olimpia Milano si qualifica ai playoff se…Obbligatorie due vittorie con

Basket - Eurolega 2019 : cosa succede a pari punti tra due o più squadre? Il regolamento e la situazione dell’Olimpia Milano verso i play-off : Si avvicina il tempo dei verdetti in un’Eurolega nella quale mancano ancora due settimane alla fine della regular season, con una parte del terzultimo turno e tutti gli ultimi due ancora da giocare, per un totale di 20 partite nelle quali ogni cosa, in merito alla lotta per le ultime tre posizioni valide per accedere ai quarti di finale, è da decidere. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, in questo senso, può dire di esser stata ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano in casa del Real. L’Olimpia cerca l’impresa a Madrid : Espugnare la casa dei Campioni d’Europa per fare un passo decisivo verso i playoff di Eurolega. L’Olimpia Milano cerca l’impresa a Madrid in quello che sarà solo il primo impegno settimanale, visto che, oltre al match di domani sera (ore 21.00), ci sarà anche quello di venerdì a Desio contro il Panathinaikos. Prima dello scontro diretto con i greci, che è forse il match più importante dell’anno per Milano, c’è da ...

Basket - Serie A – Giorgio Armani elogia l’Olimpia Milano : “che soddisfazione! Vincere l’Eurolega? Ammetto che…” : Giorgio Armani, presidente dell’Olimpia Milano, esalta i progressi della sua squadra e ammette di sognare l’Eurolega l’Olimpia Milano sta vivendo una grande annata. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana ad inizio stagione, la formazione meneghina sta dominando il campionato di Serie A, del quale è campione in carica e nel quale attualmente occupa la prima posizione a +4 su Venezia. Situazione positiva anche in Eurolega, nella ...

Risultati Serie A Basket 22ª Giornata – Venezia batte l’Olimpia Milano : Avellino vince e agguanta Cremona ko a Varese : Venezia vince il big match contro l’Olimpia Milano, Avellino batte Reggio Emilia e agguanta Cremona, sconfitta a Varese: i Risultati della 22ª Giornata di Serie A La 22ª Giornata della Serie A di Basket regala grandi emozioni e diversi Risultati importanti e inaspettati. Dopo il successo nel lunch match della Virtus Bologna che sbanca il PalaRuffini di Torino, gli occhi sono puntati sul big match di Giornata, Olimpia Milano-Venezia. ...

Serie A Basket - 22ª Giornata – Venezia espugna il Forum! Prima sconfitta casalinga per l’Olimpia MIlano : Venezia batte 86-87 l’Olimpia MIlano, accorciando a -4 il distacco dalla vetta: per i ragazzi di coach Pianigiani è la Prima sconfitta casalinga in stagione Dopo 10 successi consecutivi, la ‘sacra’ imbattibilità del Mediolanum Forum di MIlano crolla sotto i colpi di Venezia. I ragazzi di coach De Raffaele trionfano 86-87 in casa dell’Olimpia MIlano che perde la Prima gara casalinga della stagione. Per Venezia è il 3° successo consecutivo, ...

Basket – Serie A : l’Olimpia non dà scampo a Reggio Emilia - terzo successo consecutivo per gli uomini di Pianigiani : Niente da fare per il fanalino di coda del torneo al cospetto della capolista, che si impone in trasferta con il punteggio di 67-71 Tutto come da pronostico nel posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte Reggio Emilia e l’Olimpia Milano. Niente da fare per l’ultima in classifica, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto della capolista nonostante un’ottima prestazione ...

Basket – Mike James elogia l’Olimpia Milano : “questa squadra è fra le migliori 4-5 dell’Eurolega” : Mike James, talentuoso playmaker dell’Olimpia Milano, tesse le lodi della sua squadra inserendola fra le migliori formazioni presenti in Eurolega Prima a +6 su Venezia in Serie A, campionato del quale è campione in carica, 6ª in Eurolega dietro le migliori formazioni europee e in piena zona Playoff, l’Olimpia Milano sta vivendo una stagione di alto livello. Merito di un gruppo davvero talentuoso, assemblato da coach Pianigiani che ha già ...

Basket - adesso è ufficiale : Dairis Bertans passa dall’Olimpia ai Pelicans : Dairis Bertans lascia la Pallacanestro Olimpia Milano per approdare ai New Orleans Pelicans, ufficiale l’addio alla squadra di Pianigiani ‘La Pallacanestro Olimpia Milano e Dairis Bertans comunicano di aver deciso insieme di interrompere il rapporto in scadenza il prossimo 30 giugno per consentire al giocatore di coronare il proprio sogno professionale e proseguire la sua carriera nella NBA. “Dairis ha manifestato il ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano non puoi sbagliare! Contro il Khimki sfida fondamentale per l’Olimpia : L’Olimpia Milano ha vissuto tante partite sfide fondamentali nella sua Eurolega, ma la sensazione che quella di domani a Mosca Contro il Khimki (ore 18.00) sia forse la più importante per la squadra di Pianigiani. Milano è obbligata a vincere in Russia, perchè un successo potrebbe dare una spinta decisiva verso la qualificazione ai playoff. L’Armani Exchange è attualmente al sesto posto con una vittoria di vantaggio su Bayern e ...

VIDEO Milano-Maccabi 87-83 - Highlights Eurolega Basket : vittoria pesantissima dell’Olimpia : L’Olimpia Milano ha sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 87-83 nel match valido per la 23^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket ed è così salita fino al sesto posto in classifica. I meneghini hanno conquistato un successo pesantissimo con il quale possono continuare a inseguire la qualificazione ai playoff della massima competizione cestistica continentale, la battaglia del Forum è stata estremamente equilibrata e si è decisa soltanto ...

Basket - Eurolega 2019 : il calendario di Milano nelle ultime 7 giornate. È caccia ai play-off - l’Olimpia trova tutte le big : L’Olimpia Milano è in piena lotta per accedere ai playoff di Eurolega, la massima competizione europea di Basket. I meneghini hanno sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 87-83 e sono saliti al sesto posto in classifica, ora la corsa verso la post-season è lanciata: mancano sette giornate al termine della regular season e i ragazzi di Pianigiani dovranno davvero dare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Il calendario che attende i ...

Basket - Eurolega 2019 : altra sfida importante per l’Olimpia Milano - al Forum c’è il Maccabi Tel Aviv : I tempi delle finali del 1987 e 1988 sono lontani, così come le sfide tra due simboli della pallacanestro di Italia e Israele, Dino Meneghin e Mickey Berkowitz. L’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Maccabi Tel Aviv, però, rimane sempre qualcosa di molto sentito all’interno della pallacanestro europea, tanto più che questa volta in ballo, oltre a un successo nel 23° turno di Eurolega, ci sono anche i quarti di ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Milano-Bologna. L’Olimpia per cancellare lo scorso anno - la Virtus cerca l’impresa : Il Basket Italiano è pronto a vivere una quattro giorni intensa in quel di Firenze, dove verrà assegnato il primo trofeo dell’anno. E’ in programma infatti la Final Eight di Coppa Italia e da domani si comincia a fare sul serio con i primi due quarti di Finale in programma. Tra questi c’è l’attesa sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, una classicissima della nostra pallacanestro. Milano si presenta da grande favorita ...

Basket – Gudaitis operato : aggiornamenti sulle condizioni del giocatore dell’Olimpia A/X Armani Exchange : Arturas Gudaitis operato questa mattina al San Gerardo: ecco come sta il giocatore della Pallacanestro Olimpia A/X Armani Exchange È stato operato questa mattina e sta bene il giocatore della Pallacanestro Olimpia A/X Armani Exchange, Arturas Gudaitis. Il cestista lituano di 25 anni è entrato in sala operatoria per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, presso il Centro di Traumatologia dello Sport della ...