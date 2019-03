Uomini e Donne | anticipazioni over | SOSSIO e URSULA aspettano un bambino!

Uomini E Donne Anticipazioni : Sossio e Ursula in studio - è ufficiale! Aspettano un bambino! Leggi le anticipazioni : Sossio Aruta e Ursula Bennardo Aspettano un figlio, è ufficiale. I due, dopo essersi lasciati a Temptation Island Vip e rimessi insieme a Uomini e Donne, hanno deciso di dare alla luce una creaturella... L'articolo Uomini E Donne anticipazioni: Sossio e Ursula in studio, è ufficiale! Aspettano un bambino! Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Gossip Uomini e Donne : Giulio fa una confessione su Giulia Cavaglia : Giulio Raselli di Uomini e Donne innamorato di Giulia Cavaglia? Sembra che tra una tronista e un corteggiatore sia nata una grande chimica sin dal primo istante: stiamo parlando di Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Occhi verdi, alla moda e fisico statuario: sono le prime cose che qualsiasi telespettatore da casa noterebbe in Giulio Raselli. Il commerciante, titolare di una gioielleria a Valenza, in provincia di Alessandria, è ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha un vizietto : 'Chi è il mio nuovo fidanzato'. Dopo lo scandalo - proprio lui : Si torna a parlare di Sara Affi Fella . L'ex tronista di Uomini e Donne , Dopo essere finita nell'occhio del ciclone per aver nascosto di essere fidanzata con Nicola Panico pur avendo scelto Luigi ...

Ursula Bennardo è incinta di Sossio Aruta/ Uomini e Donne - lui : 'io e te sempre' : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo che a Uomini e Donne annunciano di aspettare un bambino

Uomini e Donne oggi : doppia eliminazione - tanti baci e grandi dubbi : oggi Uomini e Donne: le corteggiatrici di Andrea vanno via, quelli di Angela e Giulia hanno dubbi Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne che questa volta parte da Andrea. Il giovane di Taranto ha portato fuori Muriel, Natalia e Klaudia, mentre lascia in panchina Federica. Quest’ultima resta molto male e va da […] L'articolo Uomini e Donne oggi: doppia eliminazione, tanti baci e grandi dubbi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Ursula Bennardo è incinta : un figlio da Sossio Aruta : Un figlio per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il calciatore ha fatto goal e ha sublimato l’amore per la compagna con un bebé. La coppia si è conosciuta al trono over di Uomini e donne, ha avuto una storia a dir poco travagliata che è poi sfociata nell’esperienza di Temptation Island Vip dalla quale avevano deciso di uscire separati per i comportamenti di lui. Poi, a settembre, il ritorno a Uomini e donne con Sossio intenzionato a ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una nuova rivalità tra Giulia e Angela : Uomini e Donne: Giulia Cavaglià e Angela Nasti si contendono Luca e Manuel L’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne sarà all’insegna delle sorprese. Andrea Zelletta resterà senza corteggiatrici, mentre Giulia Cavaglià e Angela Nasti si contenderanno più di un pretendente. Nella puntata del Trono Classico, in onda oggi a partire dalle 14.45 su Canale5, le due protagoniste del trono rosa dovranno fare i conti con ...

È incinta! Sossio e Ursula presto genitori : l’annuncio a Uomini e Donne : Insieme al fidanzato Sossio Aruta è stata una delle protagoniste di questa stagione di Uomini e Donne versione over, parliamo di Ursula Bennardo. La bella pugliese nonostante le difficoltà iniziali ad accettare il riavvicinamento con il compagno, ora può dirsi felice. I due, infatti, convivono ma soprattutto è di poche ore fa la notizia che Ursula è incinta e che quindi presto i due protagonisti di Uomini e Donne diventeranno genitori. Dopo ...

Uomini e Donne - Dal Corso vs Rodriguez : 'Mi sono vergognato a scendere a questi livelli' : Andrea Dal Corso è uno dei volti di Uomini e Donne più noti del momento. Il ragazzo è stato accusato di essere falso dopo aver detto 'no' a Teresa Langella. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato preso poi di mira dalla trans Guendalina Rodriguez, la quale ha dichiarato che tra lei e lui ci sono stati dei rapporti intimi. La ragazza ha raccontato di aver incontrato Andrea in una discoteca e come prova ha postato anche una foto. La trans ha ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta : Ecco Cosa Pensa Delle Sue Corteggiatrici! : Andrea Zelletta uno degli ultimi tronisti di questa stagione Uomini e Donne Classico, rivela in un’intervista, che Cosa ne Pensa Delle sue Corteggiatrici! Anche le dichiarazioni di Natalia Paragoni vi lasceranno di stucco! Uomini e Donne: Andrea Zelletta rivela al settimanale Mediaset che Cosa ne Pensa di Muriel e Klaudia. Inoltre spiega per quale motivo ha fatto un passo indietro nei confronti di Natalia! Andrea Zelletta fin da quando è ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso : la trans sorprende e si tira indietro : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne rompe il silenzio: Guendalina Rodriguez bugiarda? Al settimanale Uomini e Donne Magazine, nel nuovo numero in edicola da venerdì 22 marzo, Andrea Dal Corso ha rilasciato un’intervista in merito al suo presunto rapporto con la trans Guendalina Rodriguez. La rivista ha riportato anche un aggiornamento: il giorno dopo l’intervista, mentre stavano impaginando l’articolo, Andrea ha inviato un ...

Sossio e Ursula aspettano un figlio : la dama di Uomini e Donne è incinta : Secondo le anticipazioni, la coppia ha annunciato la gravidanza (con tanto di ecografia) nel corso della registrazione della...