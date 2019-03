Reggina-Catania | cresce l' attesa per il ' derby' di domenica

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Si disputerà nel primo pomeriggio di24 marzo, precisamente alle ore 14:30, l’attesissimo match di Serie C girone C, presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.: forte rivalità tra due squadre del sud L’incontro calcistico, per entrambe le città, dati i precedenti passati (anche in campionati più prestigiosi) è considerato da sempre un, sebbene il linguaggio calcistico non preveda la definizione dicome incontro tra due squadre non appartenenti alla stessa regione. Tra le due tifoserie, da decenni esiste una forte rivalità, soprattutto quest’anno che la posta in palio sembra essere più alta del previsto.Il, reduce da 3 vittorie ottenute consecutivamente, attualmente terzo in classifica, lotterà con tutte le sue forze per ricucire la distanza di 6 punti che attualmente lo differenziano dalla Juve Stabia ...

