Morte Imane Fadil, avvocato rinuncia: “Dissidi con famiglia, no alla caccia alle streghe” (Di venerdì 22 marzo 2019) La decisione di Paolo Sevesi è arrivata dopo i primi risultati negativi sulla radioattività sul corpo della ragazza. "alla fine vuole dire che in giro c’è un cattivo in meno” aveva detto ieri. Il legale ha sempre invitato alla prudenza rispetto all'ipotesi di un decesso per avvelenamento da metalli, ma alcune sue dichiarazioni non sono piaciute ai familiari della 34enne, morta in circostanze ancora tutte da chiarire.



