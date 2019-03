Inter | per Icardi sempre possibile la cessione | su di lui Real Madrid e Juventus

Mattarella : il memorandum con la Cina è strategico per Ue e Italia. Xi : tra noi nessun conflitto Interessi fondamentali - : Grazie a cio le nostro collaborazioni bilaterali possiedono una base politica molto solida'. La Cina apprezza il ruolo di primo piano dell'Italia nella promozione e nello sviluppo delle relazioni ...

Icardi-Inter - per i bookmakers è un amore destinato a continuare : È tornato ad allenarsi in gruppo e presto potrebbe essere a disposizione di Luciano Spalletti. Tra l’Inter e Mauro Icardi sembra essere tornato il sereno. Il giocatore è tornato a postare foto con la maglia nerazzurra. L’interrogativo, resta però d’obbligo: dopo tutto quello che è successo nell’ultimo mese, ci sono i presupposti per continuare? Secondo gli analisti di Sisal Matchpoint la risposta è sì, dato che ...

Icardi fuori dall’Argentina - il Ct Scaloni : “Situazione all’Inter non è l’ideale per noi” : Solo ieri Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Dopo la lunga telenevola andata avanti con l’Inter, ieri l’attaccante ha iniziato il lavoro coi compagni, ma ci vuole chiaramente un po’ di tempo per tornare alla condizione migliore. Proprio per questo il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di non convocarlo per le amichevoli contro Venezuela (questa sera a Madrid) e Marocco (il 26 a Tangeri). Ecco ...

Inter - Zapata sondato da Marotta : possibile colpo per giugno : Inter Zapata – L’Inter e Marotta non smettono mai di cercare sul mercato. Il club neroazzurro si sta infatti attrezzando per la prossima stagione, e, sta valutando ogni ipotesi per il futuro. Marotta, Zhang e Antonello non vorrebbero farsi trovare impreparati con un possibile addio di Icardi a fine stagione e, dopo Dzeko, stanno sondando […] L'articolo Inter, Zapata sondato da Marotta: possibile colpo per giugno proviene da ...

Mattarella : il memorandum con la Cina è strategico per Ue e Italia. Xi : tra noi nessun conflitto Interessi fondamentali : Il memorandum Italia-Cina rappresenta un "Interesse in ambito della strategia Ue". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente cinese Xi Jinping. "La firma del memorandum Italia-Cina - ha rilevato - è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinese". Dal canto suo, il presidente cinese, ...

Bus a fuoco - Interrogatorio in carcere per Sy : Milano, 22 marzo 2019 - È stato fissato per oggi pomeriggio alle 15.30 nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio davanti al gip di Milano Tommaso Perna per Ousseynou Sy, il 47enne che due ...

Andrea Nucera arriva in tribunale a Savona per l'Interrogatorio di garanzia - FOTO - : Andrea Nucera è arrivato pochi minuti fa in tribunale a Savona per essere sottoposto all'interrogatorio di garanzia davanti al gip Alessia Ceccardi. È arrivato solo, vestito di chiaro e non ha voluto ...

Vertice di mercato per la nuova Inter : Spalletti gioca ancora : MILANO - L' Inter sta già programmando il futuro con Luciano Spalletti . Settimana prossima si terrà in sede la riunione tecnica con Beppe Marotta , Piero Ausilio e Giovanni Gardini per pianificare le ...

Inter - pronto il contratto per Dzeko : L'Inter non molla Edin Dzeko . Come scrive il Corriere dello Sport , il bosniaco della Roma è la prima scelta per il dopo Icardi , con l'Inter che, però, deve ovviamente soddisfare le richieste dei giallorossi, che chiedono poco meno di 30 milioni di euro. Il ...

Icardi-Inter la telenovela continua - convivenza forzata per l’argentino : Come racconta il Corriere dello Sport in edicola oggi, la polemica Inter vs Icardi non trova davvero pace, l’argentino infatti nel primo allenamento di ieri ha subito trovato critiche.“Icardi sarebbe stato più contento di partecipare immediatamente al lavoro con i compagni. E il suo rammarico è stato colto da tutti. Non solo: per parlare di un clima totalmente pacificato si deve per forza aspettare il gruppo al completo con il ...

Inter - lieve infortunio per Stefan De Vrij con l’Olanda : a rischio il match con la Germania : lieve infortunio rimediato da Stefan De Vrij durante gli allenamenti dell’Olanda precedenti alla sfida con la Bielorussia: il giocatore non è sceso in campo, a rischio la sfida contro la Germania La sosta per le nazionali porta con sè un po’ di preoccupazione in casa Inter. Secondo quanto riporta RTV Rijnmond, difensore olandese Stefan De Vrij non sarebbe sceso in campo contro la Bielorussia a causa di un infortunio. Il ...

Forte Interesse per Siemens : Chiusura del 21 marzo Rialzo marcato per la compagnia elettronica tedesca , tra i componenti del DAX30 , che archivia la sessione in utile dell'1,09% sui valori precedenti. Operatività odierna: A ...

Furgone distrutto dal fuoco vicino al casello di Andora : Intervento dei Vigili del Fuoco da Imperia : Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, poco dopo la mezzanotte per spegnere le fiamme che avevano attaccato un Furgone Daily, poco prima del casello di Andora, in territorio savonese. Il ...

Non solo Chiesa : Juventus ed Inter si sfidano per un altro talento viola : Juventus ed Inter pronte a darsi battaglia sul mercato per i due più grandi talenti della Fiorentina. Non solo Chiesa: la sfida si è estesa anche al difensore Milenkovic, classe 1997 convince pienamente gli uomini mercato di entrambi i club. Nerazzurri e bianconeri sono pronti a mettere sul piatto milioni di euro pur di assicurarsi […] More