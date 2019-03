Inter | la nuova terza maglia celebra la vittoria della Coppa Uefa

Vertice di mercato per la nuova Inter : Spalletti gioca ancora : MILANO - L' Inter sta già programmando il futuro con Luciano Spalletti . Settimana prossima si terrà in sede la riunione tecnica con Beppe Marotta , Piero Ausilio e Giovanni Gardini per pianificare le ...

Al Lotti Intervento da 5 milioni per la nuova area intensiva : PONTEDERA. Sono in arrivo investimenti per 5 e 8 milioni di euro e progetti di sviluppo per gli ospedali di Pontedera e di Volterra. L'inaugurazione della sala di attesa pediatrica, prevista per i ...

Icardi-Inter - la nuova mossa dell'attaccante - : Tra i tanti corollari negativi della rottura tra Mauro Icardi e l' Inter c'è la mancata convocazione dell'attaccante da parte del ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le amichevoli contro Venezuela e ...

Proprio per tutti le rimodulazioni Vodafone - dal 14 luglio una nuova stangata per piano Internet abbonamento : Non ce n'è per nessuno: le rimodulazioni Vodafone, la prossima estate, colpiranno nuovamente i clienti del vettore e in particolar modo quelli di linea fissa con piano Internet abbonamento. Solo qualche giorno fa, c'era stato l'annuncio della modifica unilaterale del contratto relativa alla mancata ricarica del credito residuo e ora l'operatore rosso è pronto ba lanciare una nuova stangata. Parliamo Proprio di stangata visto che l'ultima ...

La nuova Inter di Conte - 6 super colpi di Marotta : è rivoluzione - l’11 per tentare l’assalto in campionato [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 La nuova Inter di Conte ...

Inter - la nuova maglia per il 2019-2020 : novità strisce diagonali. FOTO : Una tonalità di blu più chiara rispetto alle ultime stagioni, strisce diagonali nella parte centrale dedicata allo sponsor, il colore bianco per colletto e loghi: è questo il nuovo rivoluzionario look ...

Maglia Inter 2019-2020 - svelata la nuova casacca nerazzurra [FOTO] : Questa sera il derby contro il Milan, in uno dei momenti meno buoni della stagione. Ma l’Inter pensa già al prossimo anno. Ecco infatti la Maglia con cui i nerazzurri giocheranno la prossima stagione, la 2019-2020. I dettagli: strisce diagonali intorno allo sponsor, colletto bianco, pantaloncini neri e calzettoni blu. Sarà svelata a maggio. Ecco la foto della nuova casacca. Foto Footyheadlines SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Gp d’Australia - la Mercedes recupera sulla Ferrari. La nuova SF90 soffre le guerre Interne? : Cosa è successo dai test invernali ad oggi? Dove è finita quella Ferrari che sembrava perfettamente bilanciata, competitiva e facile da guidare? I tempi “uscivano fuori” con una facilità disarmante e il morale all’interno del box era più che ottimista. La Mercedes, invece, sembrava in ritardo e c’era anche chi parlava di un team che fosse già al lavoro per modificare pesantemente la vettura e dar vita ad una W10 versione “B”. Partendo dal ...

Rihanna in tour nel 2019 - spuntano indiscrezioni sulle date della nuova tournée Internazionale : Le speranze di vedere Rihanna in tour nel 2019 sembrano fondate: la popstar barbadiana, oltre ad ultimare la lavorazione del nuovo album di inediti atteso nei prossimi mesi, starebbe già preparando l'agenda della sua prossima tournée mondiale. L'indiscrezione è stata diffusa venerdì 15 marzo dal quotidiano MPASHO in Kenya e ripreso da altre fonti locali: a quanto pare Rihanna è in trattativa per fissare due o tre concerti in Africa e in ...

Attentato Nuova Zelanda - Viminale prepara Interventi contro emulazioni : Attentato Nuova Zelanda, Viminale prepara interventi contro emulazioni Direttive alle forze di polizia dopo una riunione straordinaria alla quale ha partecipato anche il ministro Salvini. Non sono emersi legami tra l’Attentatore di Christchurch e l’Italia Parole chiave: ...

Attentato Nuova Zelanda - Viminale prepara Interventi contro emulazioni - : Direttive alle forze di polizia dopo una riunione straordinaria alla quale ha partecipato anche il ministro Salvini. Non sono emersi legami tra l'Attentatore di Christchurch e l'Italia

Poste Italiane : buoni fruttiferi a Interessi dimezzati - nuova class action : Poste Italiane: buoni fruttiferi a interessi dimezzati, nuova class action class action buoni fruttiferi dimezzati contro Poste I titolari dei buoni fruttiferi postali che si vedono gli interessi dimezzati al momento del rimborso continuano a ricorrere contro Poste Italiane. A tal proposito, Federconsumatori Ferrara ha comunicato che molti risparmiatori titolari di buoni fruttiferi della serie O e P li stanno contattando perché la liquidazione ...

Cina - Prodi 'apre' al governo : 'Italia Intercetti la nuova via della seta'. E sull'Ue : 'Pane mezzo cotto'" : Quando dico che Amsterdam ha fatto i suoi interessi, che la Grecia ha fatto i suoi interessi, succede come nella politica energetica: ognuno fa i suoi interessi. Il problema è che l'Europa è un pane ...

L’auto-Intervista del killer della strage in Nuova Zelanda : “Sono fascista e razzista” : "Per la prima volta un uomo che viene chiamato fascista lo è veramente" ha scritto il killer 28enne Brenton Tarrant nella sua delirante autointervista pubblicata poche ore prima della strage nelle moschee a Christchurch. L'uomo indica la Cina come modello con i valori politici e sociali più vicini ai suoi e ammira anche il presidente Usa, Donald Trump, come "simbolo di una rinnovata identità bianca", ma non come leader politico.Continua a leggere