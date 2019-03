Bentornato presidente : attori e regista approvano o respingono i punti del nostro programma politico : La commedia, oltre a fare satira politica, si rivela particolarmente brillante per il buon numero di personaggi che animano la storia e per il linguaggio visivo vivace e accattivante. Con in mente un ...

Bentornato presidente - bentornato Giuseppe Garibaldi! : Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi (Claudio Bisio) vive il suo idillio sui monti con Janis (Sarah Felberbaum) e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna… elettorale. Janis, invece, è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l’uomo appassionato, di cui si era innamorata, e che voleva cambiare ...

“Bentornato Presidente” : Bisio premier per caso - senza potere : A giudicare dal primo trailer il nuovo film di Claudio Bisio "Bentornato Presidente!" sembra aver molti richiami alla realtà. Il sequel di "Benvenuto Presidente!", in cui il bibliotecario Peppino Garibaldi diventava Presidente della Repubblica, arriverà nei cinema il 28 marzo. Questa volta alla regia ci sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi e Peppino di fronte a una crisi di Governo viene chiamato a Roma per ricoprire il ruolo di Presidente ...

