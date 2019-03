Le Iene | Caso David Rossi | omicidio o suicidio? Anticipazioni inchiesta

Le Iene - speciale sul caso David Rossi : omicidio o suicidio? «Clamorose rivelazioni» : Le Iene, caso David Rossi Le Iene annunciano “nuove e clamorose rivelazioni” sul caso di David Rossi, l’ex capo della comunicazione Mps morto in circostanze sospette nel marzo 2013. Dopo una serie di servizi realizzati sull’argomento, domani – 21 marzo – il programma di Italia1 proporrà in prime time uno speciale – caso David Rossi: suicidio o omicidio? – realizzato da Antonino Monteleone e Marco ...

Toto Cutugno - intervIene il manager sul caso Ucraina : le dichiarazioni : Toto Cutugno e la questione Ucraina: il manager interviene a Storie Italiane Dopo Al Bano, anche Toto Cutugno è stato messo al bando dall’Ucraina come “minaccia nazionale” per il popolo ucraino e il governo di Kiev. Viktor Romanyuk, uno dei parlamentari ucraini, ha avanzato la richiesta di vietare al cantante l’ingresso nel paese. E sabato 23 marzo, […] L'articolo Toto Cutugno, interviene il manager sul caso Ucraina: le ...

Le Iene - Alessandro Di Battista : 'Non posso escluderlo' - roba pesantissima sul caso Giulia Sarti : Il caso Giulia Sarti si complica. Filippo Roma de Le Iene , in un appassionante servizio, ha raccolto la testimonianza di un grillino anonimo che ha svelato come l'indagine interna al M5s circa l'...

Caso Sarti - l'ex di Giulia sostIene che non si tratti di Revenge Porn : 'E' stato qualcuno del Movimento' : ... dopo lo scandalo, hanno avanzato una richiesta di legge contro questi atti di vendetta, bensì di una mossa politica: 'L' hackeraggio è stata una ritorsione. Per allontanarla dal cerchio magico di Di ...

Il giudice a Le Iene sul caso Brizzi : "Si potrebbero riaprire le indagini. Porterò i nuovi elementi in Procura" : "Oggi porterò i nuovi elementi che avete raccolto in Procura. Con nuove prove si può chiedere la riapertura delle indagini". Così il giudice Alessandro Arturi, che ha archiviato il procedimento su Fausto Brizzi, denunciato per violenza sessuale da tre ragazze, a Roberta Rei de 'Le Iene'. La Rei ha consegnato nelle mani del giudice il plico con le nuove presunte prove raccolte dalla trasmissione 'Le Iene', che dimostrerebbero ...

Dopo il caso Al Bano ora anche Toto Cutugno vIene bandito in Ucraina : Dopo Al Bano, l'Ucraina mette al bando anche Toto Cutugno. Già, perché alcuni deputati hanno chiesto al capo dei servizi di sicurezza del Paese, Vasily Gritsak, di non permettere al cantante75enne di mettere piede in territorio ucraino.Il motivo? Lo stesso valido per AlBano Carrisi, ovvero le presunte posizioni filorusse dell'artista. Lo ha reso noto uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando così di fatto ...

Le Iene - Otto e Mezzo - il caso Sarti e l'importanza dei limiti : "Il mistero dei filmini a casa dell'Onorevole continua...".Filippo Roma chiude così il servizio sul caso Giulia Sarti e Rimborsopoli andato in onda nella puntata de Le Iene di martedì 12 marzo. Un servizio incentrato su un'intervista all'ex collaboratore della Sarti, Andrea Bogdan Tibusche, che parte dai bonifici emessi e annullati a favore del fondo per il Microcredito - cui la prassi del m5S vuole vada una parte dello stipendio di ciascun ...

Caso Insigne - intervIene papà : «Vuole rimanere a Napoli - sta bene qui» : Quando parlano i familiari… Quando cominciano a parlare i familiari, in genere non è buon segno. Stavolta potrebbe essere diverso. Ai microfoni di Napolimagazine.com è intervenuto Carmine Insigne il papà di Lorenzo. Forse – ma ci chiediamo se possa essere realistico – non si aspettavano tanto clamore dopo le dichiarazioni di Lorenzo. Parrebbe davvero strano se Insigne non avesse immaginato una simile reazioni alle sue parole. ...

Giallo sul mancato servizio de Le Iene sul caso Giulia Sarti e dell'ex compagno : C'è un vero e proprio mistero che aleggia sul programma Mediaset de Le Iene. Secondo la scaletta, domenica sera, sarebbe dovuto andare in onda il servizio su ' Rimborsopoli ' diretto da Filippo Roma , ...

Pd - Zingaretti : “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì. Sul Tav l’esecutivo tIene l’Italia in ostaggio” : Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “governo Monti” in caso di crisi di governo. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicola Zingaretti esclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nel caso sarebbe necessario tornare alle urne? “Penso di sì – risponde il ...

Isola dei Famosi - Mediaset intervIene sul caso Fogli : fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili della vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito delle ...

ISOLA DEI FAMOSI - CASO CORONA-FOGLI/ Via autori-capoprogetto : intervIene Pier Silvio : CASO Riccardo Fogli all'ISOLA dei FAMOSI: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

Isola dei Famosi - Mediaset intervIene sul caso Fogli : fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili riguardo alla vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito ...

Barbara d'Urso intervIene sul caso Fogli : Corona asfaltato - frecciatina anche alla Marcuzzi : La conduttrice sbalordita da come è stata affrontata la vicenda all'Isola dei Famosi ne ha parlato a Pomeriggio Cinque