Fisica | CERN | osservata asimmetria tra materia e antimateria

Fisica : studenti delle superiori alle prese con i veri dati del CERN a Cosenza : Sono 120, quest’anno, gli studenti delle scuole superiori calabresi che dopodomani (20 marzo) potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche dei fisici del CERN nell’Università della Calabria, grazie all’iniziativa Masterclass, coordinata in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e realizzata in collaborazione con l’Ateneo calabrese. I ragazzi verranno accompagnati dai ricercatori in un viaggio alla scoperta ...

Fisica : CERN Masterclass all’Università di Genova : L’Università di Genova, unitamente alla locale sezione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ospita 6 tra le date delle CERN Masterclass: ogni anno più di 13.000 studenti delle scuole superiori di 52 paesi si recano, per un giorno, in una delle circa 215 università o centri di ricerca nelle loro vicinanze per studiare, e in parte svelare, i misteri della Fisica delle particelle; i partecipanti assistono a lezioni di scienziati che ...

Fisica - INFN : studenti delle superiori alle prese con i veri dati del CERN in Lombardia : Sono quasi 300, quest’anno, gli studenti delle scuole superiori lombarde che da dopodomani (13 marzo), a cominciare da Pavia, potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche dei fisici del CERN nelle Università di Pavia, Milano Statale e Milano Bicocca, grazie all’iniziativa Masterclass, coordinata in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e realizzata in collaborazione con gli Atenei lombardi. Il 14 marzo sarà ...

Il Cern allontana Alessandro Strumia - il professore italiano che pensa che "la Fisica è roba da uomini" : Il Cern ha deciso di interrompere i suoi rapporti, non prorogando ulteriormente lo status di guest professor (professore ospite) ad Alessandro Strumia, il fisico dell'università di Pisa, che in una presentazione presso il centro di Ginevra aveva fatto delle dichiarazioni sessiste. Lo segnala la Bbc.Lo scorso settembre Strumia, al convegno High Energy Theory and Gender organizzato al Cern di Ginevra, aveva detto che nella fisica sono gli ...

