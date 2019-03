Live – Non è la D’Urso | gli ospiti della seconda puntata

Live - Non è la D'Urso - Wanna Marchi e la figlia contro Barbara d'Urso : 'Se fai quello che fa lei...' : Wanna Marchi e Stefania Nobile, la figlia, dopo la discussa puntata di Live Non è la d'Urso, parlano su Instagram dell'accaduto. 'Ci hanno hanno fatto un agguato, ma era tutto calcolato', dicono le ...

Live-Non è la D'Urso - Brigitte Nielsen presenta la quinta figlia avuta a 54 anni : Nella puntata di ieri del programma "Non è la D'Urso", presentato dall'omonima conduttrice, Brigitte Nielsen ha fatto la sua comparsa, portando con sè la piccola Frida. La bellissima attrice ha avuto la bambina nel 2018, quando non era proprio in età giovanissima. La donna, infatti, aveva già compiuto 54 anni. Una scelta controversa e difficile Brigitte Nielsen, al quinto matrimonio e con quattro figli maschi, a giugno dell'anno scorso ha ...

Live Non E’ La D’Urso : Wanna Marchi contro Paolo Del Debbio! : Nel programma Live Non e’ La D’Urso, Barbara ha invitato Wanna Marchi e Stefania Nobile. Le due donne hanno offeso gli italiani, ma anche l’intelligenza del giornalista Paolo Del Debbio! Ecco le frasi scioccanti! Live Non E’ La D’Urso: Wanna Marchi e Stefania Nobile raccontano come è cambiata la loro vita dopo il carcere! Le due ex teleimbonitrici offendono Paolo Del Debbio! Durante la seconda puntata dello show ...

Brigitte Nielsen presenta la figlia Frida a Live Non è la D’Urso : Ospite a “Live non è la D’Urso” Brigitte Nielsen per la prima volta presentando la sua piccola Frida. La Nielsen ha detto: “Ho scelto te perché sei grande, so quanto ti piacciono i bambini”, ha confidato la diva di Hollywood a Barbara D’Urso presentando al pubblico la sua Frida nata dall’amore con il marito Mattia Dessì. “Questa bambina è per noi una grande gioia”, ha aggiunto commossa per poi spiegare di aver congelato gli ovuli all’età di 40 ...

Rosa Perrotta e Karina Cascella arriva il confronto a Live Non è la D’Urso : Karina Cascella e Rosa Perrotta si sono incontrate, per la prima volta, dal vivo, nell’ascensore di “Live Non è La D’Urso” per mettere definitivamente da parte ogni divergenza del passato. La Cascella e la Perrotta nelle scorse puntate di ‘Domenica Live’ e ‘Pomeriggio 5′, si sono scontrate duramente a causa dei veri o presunti ritocchi estetici che, nel confronto fotografico. Karina Cascella: “Hai ...

Francesco Caserta risponde a Paola Caruso dopo l'appello a Live Non è la d'Urso : "Il tempo risolverà le cose" : Ieri sera durante il secondo appuntamento con Live non è la d'Urso, Paola Caruso è tornata in tv ospite per la prima volta dopo la nascita del piccolo Michele Nicola avvenuta circa due settimane fa. E' proprio dallo studio della trasmissione di Canale 5 che l'ex bonas di Avanti un altro ha mostrato il suo bimbo che, per ora, non è stato visto da suo padre nonostante qualche contatto con la sua ex compagna: "Mi ha scritto che stava venendo al ...

Live Non è la D’Urso - ennesima lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta : Non si placano gli animi, ennesima lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta nel serale della D’Urso Dopo i numerosi attacchi a distanza, Karina Cascella e Rosa Perrotta a Live Non è la D’Urso non sono riuscite a chiarire. Il loro faccia a faccia si è concluso senza alcun lieto fine. Forse questo è stato il momento … Continue reading Live Non è la D’Urso, ennesima lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta at BlogItalia.News.

Live-Non è la D'Urso - il copione non cambia : Barbara D'Urso trionfa - concorrenza fatta a pezzi : Barbara D'Urso è entusiasta degli ascolti ottenuti con la seconda puntata di Live-Non è la D’Urso andata in onda mercoledì 20 marzo su Canale 5. E ne ha pieno diritto. Il programma si è riconfermato una garanzia per Mediaset. I vertici di Cologno Monzese avevano chiesto alla presentatrice di raggiun

Live - Non è la D'Urso - Wanna Marchi in lacrime : duro scontro con Cecchi Paone : Ieri 20 marzo è andata in onda la seconda puntata di Live - Non è l'a D'Urso il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Nel corso della puntata sono arrivate in studio Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile per un confronto con i 5 personaggi nascosti dietro le sfere. Come molti ben ricordano le due donne hanno fatto 9 anni di carcere dopo essere state condannate per truffa. Da subito il clima si è surriscaldato per via del ...

Live-Non è la D'Urso - Taylor Mega sfregia Giampiero Mughini? Finisce in disgrazia per la bionda : Nella puntata di Live - Non è la D'Urso di mercoledì 20 marzo è andato in onda lo scontro a viso aperto tra Taylor Mega e Giampiero Mughini. Il motivo? Il giornalista, giorni fa, in una lettera pubblicata su Dagospia aveva detto la sua sul fenomeno delle nuove influencer: "Chi diavolo siano questi e

«Live – Non è la D'Urso» vince (solo) per Mediaset. E gli ascolti diventano un'opinione : Diffidate dai numeri, perché anch'essi saranno confutabili. Nella gara degli ascolti, quei dati che arrivano ogni giorno per dirci quali sono stati i programmi più visti di ieri, pare che non ci siano più scienze esatte. Ognuno interpreta le misurazioni secondo le proprie valutazioni, come se i numeri non fossero più numeri e non riuscissimo a dedurre ...