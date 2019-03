Anna Tatangelo | il prossimo viaggio con Gigi e il pensiero su Achille Lauro

Anna Tatangelo acqua e sapone : "Irriconoscibile" : La compagna del cantante napoletano è sempre più popolare nel mondo dello showbiz. Anna Tatangelo sembra stia rivivendo una seconda giovinezza: da un lato, la partecipazione a Sanremo 2019, dall"altra, la storia d"amore con Gigi D"Alessio che va a gonfie vele. Per non parlare anche della partecipazione a Celebrity Masterchef, dove l"abbiamo vista cimentarsi in sfide a suon di pentole e fornelli.E tutto questo si riflette non solo nella sua vita ...

Anna Tatangelo - Marco Carta e Cristina D'Avena Tris di concerti a Castelraimondo : I biglietti per tutti e tre i concerti costano 12 euro e 50 ciascuno prevendita compresa, si possono trovare nelle tabaccherie di Castelraimondo, per tutti gli spettacoli, tutti patrocinati dal ...

Sanremo Young - Amanda Lear senza freni : “Laura Pausini? Stonata”. E poi fa arrabbiare Anna Tatangelo : “Come si fa a dare 1 a un ragazzo di 17 anni?” : E’ andato in onda l’Amanda Lear show a Sanremo Young, il programma di RaiUno condotto da Antonella Clerici. La componente dell’Academy ha provato a difendere, a suo modo, la concorrente GiovAnna Camastra che si era esibita sulle note di “Io canto” di Laura Pausini con qualche stonatura di troppo: “Gli altri dicono che hai stonato? A me sei piaciuta. E poi anche Laura Pausini è Stonata”. La frecciatina alla cantante ...

Anna Tatangelo massacra Amanda Lear : "Nessuno deve permettersi..." - il 17enne umiliato a Sanremo Young : Non è piaciuta ad Anna Tatangelo la severissima Amanda Lear. A Sanremo Young l'ospite speciale di Antonella Clerici venerdì sera è stato Gigi D'Alessio e forse per questo la sua compagna Lady Tata ha seguito con particolare interesse lo show di Raiuno. Leggi anche: "Ma come fai a stare con quel ces

Gigi D’Alessio a Sanremo Young : Anna Tatangelo sbotta in diretta : Gigi D’Alessio alla semifinale di Sanremo Young: Anna Tatangelo attacca Amanda Lear Gigi D’Alessio è tornato in tv, come ospite speciale della semifinale di Sanremo Young. Il napoletano ha duettato con i ragazzi di Antonella Clerici e ha poi scelto due cantanti da salvare. Nel frattempo la compagna Anna Tatangelo non si è persa neppure […] L'articolo Gigi D’Alessio a Sanremo Young: Anna Tatangelo sbotta in diretta ...

Anna Tatangelo sexy su Instagram. Il body non copre abbastanza : Non è certo la prima volta che Anna Tatangelo pubblica foto che creano scandalo, scatti sexy in cui sono messe in evidenza le sensuali forme della cantante. Ma questa volta sembra che la compagna di ...

Gigi D’Alessio con Anna Tatangelo. Ma un follower lo fa infuriare : «Stronz* - il mondo l’ha trovato con me» : Dopo un periodo di crisi, come riportato da Leggo.it, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati felicemente insieme. Recentemente è stato il compleanno del cantante e la sua dolce metà ha organizzato una festa a sorpresa riuscitissima con amici e parenti, non dimenticando di postare i momenti felici sui social. Un commento di un follower però non è piaciuto a Gigi che ha risposto senza mezzi termini su Instagram. D’Alessio ha postato ...

Anna Tatangelo inaugura la stagione 2019 di Subasio Music Club : Torna Subasio Music Club e, ad aprire la stagione 2019, arriva Anna Tatangelo. Identificata come ex enfant prodige della Musica italiana, oggi poco più che trentenne, lunedì 4 marzo alle 21:00 regalerà alla nutritissima comunità degli ascoltatori di Radio Subasio e degli internauti un’ora di Musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, in un esclusivo set acustico. Nello studio di Assisi – davanti ad un pubblico di 40 fortunati ...

'Anna Tatangelo - come fai a stare con quell'essere'/ Gigi D'Alessio sbotta : 'stron*o' : 'Anna Tatangelo: come fai a stare con quell'essere': il commento al veleno di un utente scatena la rabbia di Gigi D'Alessio che replica con uno 'stron*o'.

Gigi D'Alessio furioso sui social : il complimento ad Anna Tatangelo che non gli va giù : Parole che hanno suscitato indignazione e sdegno da parte del cantante partenopeo che lasciandosi andare allo sfogo e alla rabbia ha replicato con un sonoro: ' Str….! Il mondo l'ha già trovato ...

L'utente insulta Anna Tatangelo. Gigi D'Alessio è una furia : "Str..." : Gigi D'Alessio è stato protagonista di un momento di rabbia avuto online, contro un utente che avrebbe osato criticarlo sul personale, a margine di un post condiviso come segno di riconoscenza ad Anna ...

Gigi D’Alessio festeggia il compleanno con Anna Tatangelo : “Grazie per questa bellissima festa”. Poi però un commentatore lo fa infuriare : Una festa a sorpresa per festeggiare il compleanno del suo ‘ritrovato amore’, Gigi D’Alessio. Così Anna Tatangelo ha voluto fare una sorpresa al cantante, organizzando un party con gli amici di sempre: “Grazie di cuore a tutti per gli auguri, i regali, e la bellissima festa a sorpresa di ieri sera organizzata da Anna! È stato un compleanno bellissimo, insieme alla mia famiglia, ai miei amici e insieme a tutti voi, che vi ...

Gigi D’Alessio furioso per un commento rivolto ad Anna Tatangelo : la risposta stizzita : Il cantante ha risposto duramente a chi su Instagram, rivolgendosi alla compagna, ha pesantemente offeso lui

Gigi D'Alessio con Anna Tatangelo. Ma un follower lo fa infuriare : «Stronz* - il mondo l?ha trovato con me» : Dopo un periodo di crisi, come riportato da Leggo.it, Gigi D?Alessio e Anna Tatangelo sono tornati felicemente insieme. Recentemente è stato il compleanno del cantante e la sua dolce...