Inter | Radamel Falcao | il maestro di Lautaro potrebbe essere un obiettivo

(Di martedì 19 marzo 2019) Rimbalzano voci dalla Spagna, riguardo ad un acquisto imminente da parte dell'dell'attaccante colombiano. Con la partenza probabile di Mauro Icardi in estate, i nerazzurri pensano a "El Tigre" come sostituto. Operazione low cost, chemolto oculata, al fine di far crescere e valorizzare e crescere il talentuoso numero 10 ex Racing Avellenada.Low Cost ed esperto Dalla Spagna si parla di unessamento della dirigenza meneghina per il centravanti colombiano in forza al Monaco, operazione che porterebbe un giocatore esperto a Milano con un abbordabile esborso economico. Un'offerta intorno ai 15-20 milionisufficiente per aggiudicarsi le prestazioni della punta classe 1986 in vista della stagione 2019-2020. Lo scopo è riuscire a sostituire un Mauro Icardi probabilmente in partenza, destinando gran parte dei fondi derivanti dalla sua cessione al ...

