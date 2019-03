Creato un nuovo Team della NASA per cercare la vita oltre la Terra

Annunciato Back 4 Blood - il nuovo shooter co-op dei Creatori di Left 4 Dead : Warner Bros. Interactive Entertainment e Turtle Rock Studios hanno Annunciato oggi Back 4 Blood, dai creatori e dal team di sviluppo del titolo co-op di grande successo di pubblico e critica Left 4 Dead. Back 4 Blood è stato pensato da zero come un titolo premium e originale, che unisce il meglio di quello che ha reso gli FPS co-op a tema zombie così popolari con nuove caratteristiche e tecnologie all'avanguardia. "Siamo emozionati di poter ...

3D Realms presenta Wrath : Aeon of Ruin - nuovo shooter vecchia scuola Creato col Quake engine : Se vi siete stufati degli FPS moderni e rimpiangente i classici come Quake e DOOM, allora i ragazzi di 3D Realms hanno quello che per voi. Parliamo di Wrath: Aeon of Ruin, un nuovo shooter in soggettiva realizzato col Quake engine.Come riporta VG247, il titolo è uno shooter dark fantasy pieno di antiche rovine, templi e sinistre foreste da esplorare, potrete seminare caos e distruzione con 9 armi, ognuna dotata di una modalità di fuoco ...

Tolkien : un nuovo trailer del film che racconta la giovinezza del Creatore del Signore degli Anelli : In casa Fox, invece, stanno probabilmente sperando che Tolkien ottenga risultati migliori dell'altro film che lo Studio hollywoodiano ha dedicato a uno scrittore inglese famoso in tutto il mondo, l' ...

Lo sviluppo sostenibile crea lavoro. Il nuovo master per Creatori di futuro : Le lezioni si tengono all' Università degli studi di Milano-Bicocca, in Piazza della Scienza 1, a Milano e alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5, sempre a Milano. Gli stages ...

Il Creatore di Home e Alone With You annuncia il suo nuovo thriller horror Worse Than Death : Il creatore di Home e Alone With You, Benjamin Rivers, ha annunciato Worse Than Death, un "thriller spaventoso ed emotivo su una reunion di liceali che andrà terribilmente male". Il gioco è previsto su PlayStation 4, Switch, PC (Steam) e iOS. Una data di lancio precisa non è stata annunciata.Ecco una panoramica del gioco, tramite il blog PlayStation:"Ventiquattr'ore del terrore!"Leggi altro...

Airborne Kingdom è il nuovo gestionale del Creatore di A Case of Distrust : Ben Wander (ex-sviluppatore di Visceral Games) è famoso per aver sviluppato completamente da solo il titolo indie A Case of Distrust, che ha riscosso notevoli successi. Oggi Wander ed il suo nuovo team di The Wandering Band presentano il gestionale Airborne Kingdom. Come riporta Polygon, il gioco mette nella mani del giocatore il controllo di una città volante (pensate a Columbia di Bioshock Infinite). Per espandersi bisognerà contattare le ...

Il nuovo gioco del Creatore di Undertale sta per arrivare : Deltarune Chapter 1 sarà scaricabile gratuitamente su Nintendo Switch a fine mese : L'ultimo Nintendo Direct è stato davvero pieno di sorprese, con la grande N che ha svelato numerosi interessanti annunci.Tra questi, ricordiamo quelli di Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link's Awakening, l'action di Platinum Games Astral Chain, il battle royale TETRIS 99, solo per citarne alcuni.In occasione del Nintendo Direct, è stato annunciato anche che Deltarune sta per approdare su Switch. Read more…

Ecco Drawer Simulator - il nuovo gioco del Creatore di Stephen's Sausage Roll : Drawer Simulator è un semplice browser-game basato su Unity che trasformerà i vostri banali cassetti della cucina nei più odiosi e complicati puzzle di sempre. Come riporta Polygon, nel gioco vi troverete davanti ad un cassetto bloccato ed il vostro compito sarà quello di aprirlo a qualunque costo. Preparatevi a spingere, tirare e premere all'impazzata al fine di sbloccare il maledetto cassetto e rovesciare il suo contenuto a terra. L'obiettivo ...