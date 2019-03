Lagonda All-Terrain Concept | la nuova vettura elettrica di Aston Martin che userà anche

laragnatelanews

(Di lunedì 18 marzo 2019)ha presentato al Salone di Ginevra 2019 unfuturistico di SUV firmato “All-”. Questo modello offre una panoramica della prima serie di modelli del nuovo “marchio” di lusso..Questo SUV propone una visione futurista che concentra una serie di specifiche tecnologiche, di supporti e di eleganza e confort oggi sconosciuti, per le vetture non di lusso sfrenato, ma di una “ideale” Alto-Gamma. Tutto confezionato in un nuovo Brand. Dovrebbe essere il riferimento, la musa ispiratrice dei futuri veicoli, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2022. Se ilAll-è completamente elettrico, non sono state fornite informazioni sulle caratteristiche tecniche del suo motore.All-sembra un’aut di un film di fantascienza. Molto presto però ...

