Due bandiere Il 21 ricordiamo che l’identità europea è plurale

(Di lunedì 18 marzo 2019) L'identità è il tema di questi anni, lo dicono un po' tutti. Sono in tanti a cogliere il desiderio dell'uomo contemporaneo di appartenere ad una matrice che ci renda tutti uguali, tutti parte di un qualcosa di grande, di un'idea, di un territorio, di una religione...Essere italiani o bresciani, della contrada della civetta o del drago, di destra o sinistra, cattolici o musulmani sono fatti importanti, che aiutano ad orientarsi, a disporre di criteri di giudizio già ben formulati sulla realtà, anche quella quotidiana. Questa premessa ci serve per dire che in un mondo molto complesso e complicato, spesso frammentato, avere un'identità chiara aiuta.Una sola? Ormai da secoli siamo abituati a far sintesi tra più di una identità, perché di fatto la nostra vita si svolge tra più comunità, tra diverse appartenenze ...

