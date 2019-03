Auto elettriche | la gaffe Toninelli | “Al ministero auto blu a batteria Io che macchina

Danilo Toninelli elogia le Auto elettriche ma la moglie ha appena comprato un Suv diesel - Sky TG24 - : L'esponente del M5S, in una trasmissione sui motori, parla della misura che introduce l'ecotassa sui veicoli inquinanti, ma ammette di aver acquistato un modello diesel. E a chi lo attacca sui social ...

Volkswagen accelera sulle Automobili elettriche : Un futuro prossimo che guarda all'elettrico con 70 modelli entro il 2028. E un 2018 con il sorriso nonostante 'i forti venti contrari', fra guerra dei dazi e soprattutto gli effetti del dieselgate. Il ...

La Germania investirà 58 miliardi di euro in Auto elettriche e autonome : 07 marzo 2019 VDA prevede che la produzione automobilistica nazionale diminuirà significativamente quest'anno, in parte a causa del rallentamento dell'economia e della persistente possibilità di ...

Germania : l’industria investirà 60 miliardi in Auto elettriche e guida autonoma : L’industria automobilistica investirà circa 60 miliardi di euro nello sviluppo delle auto elettriche e per veicoli con guida autonoma. Ad affermarlo è il presidente della federazione tedesca Vda, Bernhard Mattes. “Investiremo oltre 40 miliardi di euro nella mobilità elettrica nei prossimi 3 anni e 18 altri miliardi di euro saranno investiti nel digitale e nei veicoli a guida autonoma“, sottolinea Mattes. L'articolo Germania: ...

Techrules vicina a produzione di Auto elettriche con turbina : ... chiarisce: "Dopo aver mostrato la supercar Ren a doppia turbina da 80 kW al Motor Show di Ginevra 2017 e 2018 siamo stati oggetto di grande interesse da parte di costruttori di tutto il mondo, ...

Auto - scattano l'eco-tassa e il bonus sulle Auto elettriche. Il caos dei concessionari : Nella disorganizzazione totale, che sta mettendo in crisi i concessionari, scatta l'eco-tassa per le auto più inquinanti e l'eco-bonus per quelle più green. Da oggi chi acquista una vettura alimentata ...

Tesla - le Auto elettriche saranno vendute solo online - : L'azienda di Elon Musk ha annunciato che le macchine si potranno comprare solo via web e che resteranno aperti solo alcuni negozi per esposizione. Lanciata anche una nuova versione del Model 3, ...

Parco Valentino 2019 - dalla F1 alle Auto elettriche. Dal 19 al 23 giugno a Torino attese oltre 600.000 persone : Speriamo, quindi, di poter introdurre a breve, proprio lavorando con le istituzioni, strumenti di politica industriale adeguati a supportare le imprese in questo difficile momento'. Infine conclude ...

Bergamo : 4 nuove Auto elettriche in flotta Comune - di sera fanno car-sharing : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Bergamo sperimenterà un modello innovativo di car sharing elettrico sul suo territorio comunale. Il Comune, essendo sito dimostrativo del progetto europeo 'Life Env i-SharE: innovative sharing solutions for full electric travels in small medium size urban areas', ha del

Auto elettriche - la sfida è ridurre i tempi di ricarica - L'ESPERTO IN VIDEO : La sfida per le Auto elettriche del futuro ridurre i tempi di ricarica: per vincerla bisogna entrare nel 'cuore' delle loro batterie agli ioni di litio, come spiega Andrea Casalegno, docente di ...

Bergamo - 11 colonnine per ricarica Auto elettriche : Tiraboschi 53, Piazza Pacati Tarcisio , retro edicola, Via Serassi Carlo 15/A Via Europa fr.11 Piazzale della Scienza fr. 6-8 Via Morali 6/A Via Promessi Sposi Via Vavassori Via Mozart WA 1/A Via ...

Francia - 700 milioni di euro per la diffusione delle Auto elettriche : La Francia ha in programma di investire 700 milioni di euro nei prossimi cinque anni su progetti legati alle auto elettriche e in particolare alla batterie di nuova generazione. L'obiettivo, secondo quanto affermato dall'Eliseo, è rafforzare l'industria europea degli accumulatori per i veicoli alla spina e ridurne la dipendenza dai concorrenti asiatici che attualmente possono contare su una posizione dominante. Stasera i dettagli. I ...