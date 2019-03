Mondiali biathlon, anche Windisch d'oro

Dopo l'oro di Dorothea Wierer, arriva un altro titolo mondiale per ilazzurro aiin corso a Oestersund, in Svezia: a conquistarlo è stato Dominik, sempre nella mass start. Il 29enne di Brunico (come la Wierer) corona una giornata storica per ilitaliano. Ha trionfato in 40'54"1 davanti al francese Antonin Guigonnat (a 22"8) e all'austriaco Julian Eberhard (a 23"4). L'altro azzurro Lukas Hofer 17°. L'Italia chiude icon 2 ori, 2 argenti e un bronzo.(Di domenica 17 marzo 2019)

