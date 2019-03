Il Boeing 737 andava troppo veloce prima dello schianto Il pilota chiese di poter

Aereo Etiopia - prima dello schianto il Boeing 737 andava troppo veloce - : Il pilota avrebbe chiesto di salire a 4.200 metri prima di chiedere urgentemente di atterrare. Il volo è scomparso dai radar a 3.000 metri. Le autorità etiopi: fino a 6 mesi le procedure per il ...

Dopo l’incidente in Etiopia - Boeing : “Entro 10 giorni aggiorneremo il software dei 737 Max” : Nel giro di 10 giorni Boeing intende aggiornare il software del suo 737 Max 8, il modello di jet di cui un esemplare è caduto domenica scorsa in Etiopia poco Dopo il decollo; le oltre 150 persone a bordo sono decedute....

Aereo caduto in Etiopia - Boeing : “Entro 10 giorni aggiorneremo il software dei 737 max” : Nel giro di 10 giorni Boeing intende aggiornare il software del suo 737 Max 8, il modello di jet di cui un esemplare è caduto domenica in Etiopia provocando la morte di 157 persone. A scriverlo è l'Agence France Presse, citando fonti vicine all'azienda. Intanto le scatole nere del velivolo sono state portate in Francia per essere analizzate.Continua a leggere

Boeing 737 MAX 8 - TUTTI I VELIVOLI A TERRA/ Un pilota 'Come se mi sfuggisse di mano' : TUTTI i modelli 737 Max 8 della BOEING sono a TERRA. Intanto emergono le testimonianze choc dei piloti "Come se mi sfuggisse di mano"

Boeing lascia a terra tutti i 737 Max 8. FAA : Le indagini sulla tragedia aerea della Ethiopian Airlines stanno procedendo senza sosta, considerata anche l'urgenza di fare chiarezza sulla sicurezza dei Boeing 737 Max 8, già protagonisti di due enorme tragedie nel giro di pochi mesi. In queste ore, dopo la decisione dei Paesi di mezzo mondo di lasciare a terra i Boeing 737 Max 8 in attesa di maggiori rassicurazione, la stessa azienda che li produce ha deciso di sospendere l'utilizzo di ...

Boeing sospende voli degli 737 Max - anche Trump lascia a terra gli aerei

Air Italy sostituisce il Boeing 737 con un A319 : Noleggiato finchè la situazione non verrà chiarita. Air Italy informa che, in seguito al fermo della propria flotta B737 Max 8 , in conformità con le direttive Easa ed Enac, ha organizzato la ...