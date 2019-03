Giro veloce grazie alle performance extra dei pneumatici

Nuove regole : Un punto al Giro più veloce e addio bandiera a scacchi : Se i tempi ottenuti nei test di Barcellona verranno confermati, non è escluso che quest'anno si vedranno le monoposto di F1 più veloci di sempre, almeno nei giri di qualificazione, capaci di battere ...

F1 - Ross Brawn sull’introduzione del punto nel Giro più veloce : “Una decisione presa per lo spettacolo e creare interesse” : Nella serata italiana di ieri è arrivata l’ufficialità: a partire dall’imminente Mondiale 2019 di F1, il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica del campionato. Ciò varrà per i piloti posizionati nella top-10, per evitare confusione e giochi strategici particolari. La modifica inciderà sulla graduatoria generale, dove avrà sicuramente un peso specifico interessante. Il provvedimento è ...

Formula 1 - Un punto per il Giro più veloce in gara : A partire dal Gran Premio dAustralia, il pilota che farà il giro più veloce durante la gara guadagnerà un punto aggiuntivo, a patto che questo si classifichi tra i primi dieci. Questa è la novità che è stata ratificata ufficialmente dal Consiglio Mondiale della Fia a pochi giorni dallinizio del Mondiale di F.1 2019.Ritorno al passato. Non è la prima volta che la Formula 1 assegna un punto aggiuntivo per il giro più veloce: è già successo dal ...

F1 - arrivata anche l’ufficialità : un punto mondiale al pilota che farà segnare il Giro più veloce in gara : E’ arrivato il via libera anche di Strategy Group e F1 Commission, ufficiale dunque l’assegnazione del punto iridato al pilota che stamperà il giro più veloce in gara classificandosi tra i primi dieci Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella: il pilota che farà segnare il giro più veloce in gara e si classificherà tra i primi dieci riceverà un punto iridato. Dopo la decisione del Consiglio mondiale della ...

F1 - Mondiale 2019 : adesso è ufficiale! Il Giro veloce in gara assegnerà un punto nella classifica iridata : La novità aveva già cominciato a circolare nei giorni scorsi ma questa sera è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica del Mondiale! Il punto sarà però conteggiato soltanto in caso di arrivo nelle prime dieci posizioni, condizione introdotta per evitare che le formazioni di coda si fermino appositamente negli ultimi giri per montare gomme più ...

VIDEO Valentino Rossi primo nelle prove libere GP Qatar 2019 - gli highlights e il Giro veloce del Dottore : Valentino Rossi ha piazzato la zampata nel primo turno di prove libere valido per il GP del Qatar 2019, tappa d’apertura del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha giganteggiato a Losail e ha siglato il miglior tempo contro ogni pronostico, facendo capire che la Yamaha è in salute e che il numero 46 è sempre in grado di stupire tutti a 40 anni. Il nove volte Campione del Mondo può guardare con fiducia al prosieguo del weekend e cercherà di ...