Caso Ronaldo | dalla Spagna | “L’Atletico vuole far squalificare CR7”

Caso Ronaldo - l'ex Juve : "CR7 massacrato a Madrid - non va squalificato" : Caso Ronaldo – Così come Nedved ha fatto ai microfoni di Sky, anche un ex bianconero giustifica e difende il gesto de "los huevos" fatto da Ronaldo. Moreno Torricelli parla a Il Corriere di Torino della sfida di Champions contro l'Ajax ma soprattutto sul "Caso" Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna chiedono la squalifica del portoghese, mentre la

Indagini UEFA - aperti 4 fascicoli. Le ultimissime sul Caso Ronaldo : Indagini UEFA – Dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid, il gesto fatto da CR7 a fine partita non è passato inosservato. Dopo essere stato insultato dagli spagnoli, CR7 a fine gara si è lasciato andare al famoso gesto de "los huevos" rivolto proprio contro i madrileni. In alcuni video si vede benissimo il portoghese fare

Juventus - Caso punizioni 'Non deve tirarle Cristiano Ronaldo'/ Statistiche contro CR7 : punizioni Juventus, Cristiano Ronaldo nel mirino: 42 errori su 42 occasioni, i tifosi invocano Paulo Dybala e Miralem Pjanic.

Il Caso di Cristiano Ronaldo in FIFA 19 : EA lo rimuove dalla copertina : Cristiano Ronaldo in FIFA 19 è stato per più di un anno uno dei capisaldi della simulazione calcistica sviluppata da EA Sports. Il campione portoghese ora in forze alla Juventus non è solo uno dei giocatori dalle statistiche più elevate, ma anche l'uomo copertina del videogame. O, in verità, lo era. Il publisher Electronic Arts, colosso americano dell'industria poligonale, ha infatti deciso di rimuovere CR7 dalla cover di FIFA 19, privandolo di ...

Caso Mayorga - la mamma di Ronaldo : "non era salita in camera per giocare a carte…" : Fuori dal campo non è sicuramente un buon momento per Cristiano Ronaldo, Cr7 ha risolto il problema con il fisco spagnolo ma deve fare i conti ancora con le pesanti accuse di violenza sessuale, in particolar modo quelle di Kathryn Mayorga ed a riferimento di episodio avvenuto in un hotel di Las Vegas nel 2009. A difesa del calciatore della Juventus ci pensa mamma Dolores: "Ho fiducia in mio figlio riguardo quello che è accaduto.

Caso Mayorga - parla l'hacker che ha svelato il presunto stupro di Cristiano Ronaldo : "è il mio idolo - ma fuori dal campo…" : Rui Pinto, l'hacker che di Football Leaks che ha riportato alla luce il presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathleen Mayorga, svela di essere stato contattato dagli investigatori di Las Vegas Arrestato in Ungheria, adesso teme per la sua vita in Caso di estradizione in Portogallo. Rui Pinto, la talpa di Football Leaks, che sotto lo pseudonimo di 'John' ha portato alla luce circa 70 milioni di documenti

Caso Mayorga-Cristiano Ronaldo - parla l'hacker di Football Leaks : "Contattato dagli Usa per le indagini" : Con il braccialetto elettronico attorno a un piede, con la 'paura di morire' se sarà estradato nel suo Portogallo. l'hacker arrestato in Ungheria la scorsa settimana, la supertalpa di Football Leaks

Cristiano Ronaldo si fa un selfie in aereo - Lineker : "Era il Caso in questo giorno?" : Cristiano Ronaldo , nella giornata di ieri, si è recato a Madrid per chiudere in via definitiva il suo contenzioso con il fisco spagnolo. Il fuoriclasse della Juventus è arrivato nella Capitale

Cristiano Ronaldo lascia il tribunale di Madrid : CR7 chiude il Caso con il fisco spagnolo - le prime parole del portoghese : E' terminata l'udienza riguardante il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo che si è presentato stamattina in tribunale a Madrid per l'accusa di evasione fiscale. Nel dettaglio il calciatore portoghese ha chiuso il contenzioso con il fisco spagnolo, CR7 ha patteggiato una condanna di due anni di carcere e una multa di 3,2 milioni di euro. La pena detentiva sarà commutata in un'ulteriore ammenda di 365mila

Cristiano Ronaldo - "sfilata" in tribunale : sorrisi e 18 - 8 milioni per chiudere il Caso : Cristiano Ronaldo esce sorrdiente dal tribunale: "Todo perfecto, hombre" È arrivato alle 9 e 35, se n'è andato dopo 50 minuti. Accompagnato dalla sua compagna, Georgina Rodriguez, e dagli avvocati. E

Cristiano Ronaldo - "sfilata" in tribunale : sorrisi e 18 milioni per chiudere il Caso : È arrivato in Calle Santiago de Compostela con un quarto d'ora di anticipo e ha trovato ad attenderlo circa 200 persone, con una cinquantina di telecamere, giornalisti di tutto il mondo e pochi

Arrestato l'hacker di Football Leaks : rubò i file del Caso Cristiano Ronaldo-Mayorga : proprio Pinto era stato identificato come l'uomo che manovrava il sito che ha pubblicato contratti e documenti privati delle società di calcio più importanti del mondo. In passato sarebbe stato pure

Caso Ronaldo-Mayorga - il legale di lei incontra una ex di CR7 con «prove compromettenti» : Come riporta la Gazzetta dello Sport, una modella inglese di 33 anni, Jasmine Lennard, ha dichiarato di possedere prove compromettenti sul conto del portoghese con le quali aiutare l'avvocato della ...