Stupinigi | la scuola materna paritaria non prende bimbi non vaccinati Costretta a

(Di giovedì 14 marzo 2019) Meglio chiudere che accettare i bambini non. A pensarla in questo modo è Rosetta Tagliareni, la direttrice della Nuovadiche, da quando è entrata in vigore la Legge 119/2017, ha dovuto far fronte ad un’emorragia di iscrizioni al punto da dover chiudere la storica. La struttura di via, infatti, è centenaria: è un’ala della palazzina di Caccia dei Savoia ed è stata fondata nel 1864 quando a gestirla c’erano le suore Orsoline. Da allora è passata nelle mani di diversi gestori tra cui alcune cooperative fino ad arrivare all’attuale gestione da parte dell’associazione senza scopi di lucro “Nuovadi”. “Siamo qui – spiega la direttrice – dal 2008 e non abbiamo mai avuto problemi di iscrizioni. Abbiamo avuto anni con 18-20, anche 24 bambini. Dallo scorso anno, con la questione dei vaccini, abbiamo cominciato a ...

