Juventus | la favola di Bernardeschi | fece il discorso alla squadra dopo la gara di Madrid

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Ieri sera, laè riuscita a fare una grande impresa e a rimontare il 2-0 delladi andata contro l'Atletico. I bianconeri hanno disputato la partita perfetta e si sono imposti per 3-0 contro gli spagnoli. Tutti i giocatori hanno dato il massimo ma, chiaramente, la stella di Cristiano Ronaldo ha brillato un po' più degli altri visto che ha realizzato una tripletta decisiva ai fini del risultato. Sul podio dei migliori in campo, oltre a CR7, c'è stato Federico. Il numero 33 bianconero ha disputato unaeccezionale, fornendo un assist per il primo gol del portoghese e procurandosi il rigore decisivo che ha permessoJuve di superare il turno.fin dal suo arrivo a Torino ha lavorato intensamente per farsi trovare pronto. L'esterno classe '94 quest'anno ha visto la sua esplosione definitiva che ha spinto Massimiliano Allegri ad inserirlo ...

DiMarzio : La favola di #Bernardeschi, il bambino diventato grande nel segno di #CristianoRonaldo ???? #Juventus - tuttosport : #Juventus da favola: #CristianoRonaldo show ribalta l'#AtleticoMadrid. Ai quarti! - DiMarzio : ??Due affamati di gloria, in missione costante La favola di #Bernardeschi. Il bambino diventato grande nel segno di… -