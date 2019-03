Napoli-Salisburgo 2-0 diretta live | inizia il secondo tempo!

Live Napoli-Salisburgo 2-0 Gli austriaci spingono - Meret salva : Il Napoli scende in campo questa sera al San Paolo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League; in Campania arriva questa sera il Salisburgo, formazione austriaca che nel turno...

Napoli-Salisburgo 2-0 diretta live - fine primo tempo! : fine primo TEMPO – Napoli praticamente perfetto, rischia pochissimo e colpisce al momento giusto prima con Milik e poi con Fabian Ruiz. Manca poco all’intervallo, il Napoli gestisce bene il doppio vantaggio 26′ – Ammonito Koulibaly, che era diffidato e dunque salterà la gara di ritorno. 17′ – CHE NAPOLI! – Arriva il raddoppio con uno splendido gol al volo di Fabian Ruiz, bravo ad infilare il ...

Il Napoli stavolta è cinico : Milik e Fabian - 2-0 al Salisburgo (primo tempo) : Senza Insigne stavolta il Napoli i gol li realizza e non se li mangia. La squadra di Ancelotti spreca poco davanti e dopo venti minuti è in vantaggio 2-0. Contro una squadra molto ben organizzata, che pressa alto, che si muove a memoria e che ha un evidente punto debole: vuole giocare il pallone in ogni parte del campo. Ed è questo punto debole che il Napoli sfrutta. Recupera palloni e riparte. È la chiave del match. Match che il Napoli gioca ...

Napoli-Salisburgo 2-0 diretta live - raddoppia Fabian Ruiz! : 17′ – CHE NAPOLI! – Arriva il raddoppio con uno splendido gol al volo di Fabian Ruiz, bravo ad infilare il portiere ospite su assist di Callejon. Azzurri straripanti. 15′ – Annullato gol al Salisburgo per fuorigioco: Maksimovic si addormenta, Wolf ruba palla, che finisce a Dakaperò in offside 9′ – VANTAGGIO NAPOLI, tutto in verticale: Mertens serve Milik che con freddezza salta il portiere e ...

