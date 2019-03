Salone del Libro di Torino 2019 | presentata la prima edizione dopo la “guerra” con Milano

Tema - ospiti e novità : sette cose da sapere sul Salone del Libro di Torino 2019 : Giochiamo con il mondoIl gioco del mondo è il Tema della 32ª edizione del Salone del Libro, in programma dal 9 al 13 maggio 2019. La cultura non deve avere frontiere o linee divisorie, ma abbatte muri, salta dall’altra parte. Come fa il lettore del romanzo più celebre di Julio Cortázar, che è un invito alla ribellione, alla fuga e all’avventura, pe...

Salone di Ginevra 2019 - ecco come vedere il meglio della produzione mondiale : MILANO - Fedele alla sua missione storica, pur assecondando la rapida evoluzione che coinvolge, e per certi versi stravolge, l'intero mondo dell'auto, anche nell'89a tappa del suo lungo cammino il Salone di Ginevra mantiene il ruolo di prima - e non solo in senso cronologico - manifestazione europea del settore. Ne fanno fede le 79 ...

Dacia presenta le novità della gamma al Salone di Ginevra : Le Dacia vendute in tutto il mondo lo scorso anno sono state infatti 700.798, con una crescita totale per il brand del 7%, stabilendo un nuovo record in Europa, con 511.622 immatricolazioni e una ...

Salone di Ginevra 2019 : presentata la versione Roadster della Lamborghini Aventador SVJ [GALLERY] : 1/34 ...

Porsche al Salone di Ginevra 2019 con nuovi modelli con motore anteriore - centrale e posteriore [GALLERY] : Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra 2019: Porsche presenta nuovi modelli con motore anteriore, centrale e posteriore. Un modello bestseller, un’icona, una pura sportiva: la primavera debutta in perfetto stile Porsche Porsche lancia tre nuovi modelli sportivi in occasione dell’89° edizione del Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra. In evidenza è la nuova 911 Cabriolet(1).“Ad ogni nuova generazione della 911 affrontiamo la sfida ...

Salone di Ginevra 2019 - va in onda il Talent Show dell’auto. Ma è un reality? : Salone di Ginevra 2019, anche l’auto ha il suo Talent Show. A caccia di ascolti tra il pubblico giovane a colpi di intelligenza artificiale e qualche inquadratura da stupore digitale. Oppure su quell’isola che non è, ma lo sembra così tanto. Quella Svizzera ricca e orologiaia sulle sponde del Lago Lemano, dove qualsiasi marchio automobilistico non gioca spalleggiato dalla politica che avrebbe in casa. Tutti Vip in una diplomatica ...

Salone Ginevra - l'elettrica Jaguar i-Pace è l'Auto dell Anno 2019 : Ginevra, 4 mar., askanews, - È il Suv elettrico della Jaguar, i-Pace l'Auto dell'Anno 2019. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da 60 giornalisti di settore ...

Parte il Salone di Ginevra - Fca svela prototipo della nuova Panda : Ginevra è pronta per l'89esima edizione del salone dell'auto. Il motor show apre al pubblico il 7 marzo, dopo i due giorni dedicati alla stampa, e anche quest'anno sarà una rassegna di rilievo, con gli ultimi sviluppi tecnologici sulla guida autonoma, la connettività digitale e i motori elettrici. Tra i protagonisti ci saranno sicuramente la Ferrari, con l'erede della 488 Gtb, e Fiat Chrysler, con un prototipo che anticipa la nuova Panda. Al ...

Al via Salone di Ginevra - da Fca il prototipo della nuova Panda : Ginevra, askanews, - Ginevra è pronta per l'89esima edizione del salone dell'auto. Il motor show apre al pubblico il 7 marzo, dopo i due giorni dedicati alla stampa, e anche quest'anno sarà una ...

Salone di Ginevra - Le novità della kermesse elvetica - FOTO GALLERY : Manca ormai poco al Salone di Ginevra, che terrà aperti i battenti al grande pubblico dal 7 al 17 marzo, subito dopo la cerimonia di premiazione della vettura vincitrice del Car of the Year 2019 (4 marzo) e le due giornate dedicate alla stampa (5 e 6 marzo). Come sempre, noi di Quattroruote vi terremo costantemente informati con notizie, FOTO, i video della web tv e le dirette dalla nostra pagina Facebook.La rassegna. Per darvi un piccolo ...

È successo in TV - 2 marzo 2017 : chiude ufficialmente il Salone de Il bello delle donne : A 16 anni dalla messa in onda della prima stagione (la sua prima puntata è del 7 marzo 2001), Canale 5 aveva provato a riproporre un grande cult della fiction Mediaset rivisitato in chiave moderna, Il bello delle donne. Rinfrescato e con un taglio a tratti trash la fiction si ripresenta con uno spin-off (...alcuni anni dopo).Dopo la conclusione della terza edizione (2003), Mediaset, visto l’enorme successo riscosso, a inizio 2014 rinnovò ...

Salone di Ginevra : Seat presenta el-Born - il prototipo della prima auto elettrica del marchio : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Salone di Ginevra che si prospetta ricco di novità anche per la Seat . La casa ...