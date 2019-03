Amici | Loredana Bertè forse giudice al serale | la ballerina Elena D' Amario ritrova l' amore

Loredana Berté torna ad Amici - lo spoiler sul serale del talent-show : Nelle ultime ore è trapelato il gossip che vedrebbe la cantante Loredana Berté in procinto di tornare al talent-show di Maria De Filippi, Amici, dove l'artista e sorella di Mia Martini ha vestito in ...

Amici 18 : Loredana Bertè torna in giuria : Loredana Bertè torna "a casa". Da sabato 30 marzo sarà una giudice del serale di Amici, ruolo questo già rivestito con successo nel 2015 e nel 2016 (la notizia è stata resa nota dal settimanale Chi). Nel frattempo ne è passata di acqua sotto i ponti: televisivamente si è vista a Standing Ovation e alla prima edizione di Ora o Mai Più; musicalmente è letteralmente rinata grazie al tormentone estivo Non ti dico no e alla vittoria morale ...

Amici 2019 : Loredana Bertè nella giuria del Serale : Loredana Bertè Loredana Bertè torna nella giuria di Amici. Maria De Filippi, in vista della fase Serale della diciottesima edizione del talent, al via su Canale 5 sabato 30 marzo, ha deciso di arruolare nelle vesti di giurata la cantautrice calabrese. Vi confermiamo che la Bertè ci sarà, tre anni dopo aver già ricoperto tale ruolo, allora al fianco di Sabrina Ferilli, Anna Oxa e Morgan, nell’edizione vinta dal cantante Sergio ...

Al Bano - in tv con Romina ma al ristorante con Loredana : che serata con gli Amici vip : Mentre su Canale 5 andava in onda "55 passi nel sole", il leone di Cellino si divertiva in un locale di Roma con l'ex...

Briga : «A Sanremo mi piacerebbe salutare civilmente Loredana Bertè. Non sono il rapper di Amici. Sono un musicista - un autore - ho scritto due libri» : Mattia Briga Il Festival di Sanremo 2019 sarà l’occasione per Briga di chiarire, o forse fomentare, una vecchia ruggine. Nel corso di un’intervista concessa a Chi, il cantante romano ha infatti lanciato alcune frecciatine a Loredana Bertè, sua “avversaria” all’Ariston, riguardo al burrascoso rapporto che aveva instaurato con lei, nel 2015, ad Amici di Maria De Filippi. Il secondo classificato della quattordicesima ...

