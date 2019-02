Milano | 15 arresti per traffico illecito di rifiuti dopo rogo del deposito a Bovisasca

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “Tutto bene, faremo il botto”. Così diceva uno degli arrestati qualche giorno prima dell’incendio in undi 13mila metri cubi avvenuto lo scorso 14 ottobre a, che per l’accusa sarebbe servito per “smaltire illegalmente” i. Mercoledì mattina la polizia ha eseguito in diverse regioni un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, di cui 8 in carcere, 4 aglidomiciliari e 3 con l’obbligo di dimora nel comune di residenza.Gli indagati sono accusati a vario titolo sonodi, attività di gestione non autorizzata e intestazione fittizia di beni. La procura dinon contesta l’aggravante mafiosa, ma non è escluso che alcuni dei coinvolti abbiano avuto rapporti con la criminalità organizzata. Tra i destinatari dei provvedimenti giudiziari, ci sono imprenditori, amministratori ...

