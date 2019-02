Ponza | uomo con femore rotto soccorso dall’elicottero dell’Aeronautica Militare

meteoweb.eu

: Elicottero #HH139 dell’#AeronauticaMilitare questo pomeriggio ha svolto 1 #trasportosanitariourgente per uomo 75 an… - ItalianAirForce : Elicottero #HH139 dell’#AeronauticaMilitare questo pomeriggio ha svolto 1 #trasportosanitariourgente per uomo 75 an… - Pier08854040 : RT @ItalianAirForce: Elicottero #HH139 dell’#AeronauticaMilitare questo pomeriggio ha svolto 1 #trasportosanitariourgente per uomo 75 anni… - WINDVONDERVENUS : RT @ItalianAirForce: Elicottero #HH139 dell’#AeronauticaMilitare questo pomeriggio ha svolto 1 #trasportosanitariourgente per uomo 75 anni… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Un elicottero HH-139è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi per prelevare sull’isola diundi 75 anni con frattura dele bisognoso di trasporto urgente presso una struttura ospedaliera. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti, si è immediatamente alzato in volo dalla basedi Pratica di Mare – sede dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo – ha fatto tappa sulla base aerea di Latina per l’imbarco di un’equipe medica ed ha raggiunto in pochi minuti l’isola laziale. Una volta imbarcato il paziente, con il supporto del team specializzato di operatori di bordo ed aero-soccorritore di cui è composto l’equipaggio, l’elicottero ha fatto di nuovo ritorno sull’aeroportodi Latina, sede della scuola di volo del 70° Stormo ...