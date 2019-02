Basket | Italia | Sacchetti ct fino al 2021

Basket : Meo Sacchetti rinnova da ct dell’Italia fino al 2021 dopo il trionfo contro l’Ungheria : Una settimana di questo genere Meo Sacchetti difficilmente la scorderà: prima la Coppa Italia con la Vanoli Cremona, poi il prolungamento fino al 2022 con il suo club, quindi la qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 con l’Italia, infine il rinnovo del contratto da ct della Nazionale fino al 2021, comunicato dalla FIP poco fa. Viene dunque premiato lo sforzo del coach nato ad Altamura, ma cresciuto a Torino e poi diventato, da giocatore, ...

La nazionale italiana maschile di Basket si è qualificata ai Mondiali : La nazionale italiana maschile di basket si è qualificata ai prossimi Mondiali che si terranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre 2019. La qualificazione è arrivata dopo la vittoria sull’Ungheria per 75 a 41. L’Italia, allenata da Meo Sacchetti,

Basket - l'Italia torna ai Mondiali dopo 13 anni - : Decisiva la vittoria sull'Ungheria, 75-41, al PalaOldrini di Varese. La soddisfazione del numero uno del Coni Malagò: "Uno sport di squadra come la pallacanestro doveva tornare nell'élite mondiale"

Basket - l'Italia ai Mondiali di Cina 2019 : battuta l'Ungheria 75-41. Qualificati dopo 13 anni : dopo tredici anni di assenza, l'Italia del Basket ritorna nell'orbita della fase finale di un Mondiale. Andremo in Cina, l'Ungheria è stata stracciata, 75-41, nel calore e nell'entusiasmo di Varese e ...

Basket - l'Italia va ai Mondiali! Travolta l'Ungheria 75-41 : VARESE - Coach Meo Sacchetti riporta l' Italia ai Mondiali di Basket a distanza di 13 anni dall'ultima apparizione. Contro l' Ungheria serviva o una vittoria o una sconfitta con meno di cinque punti: ...

Basket : Italia batte Ungheria - dopo 13 anni torna al Mondiale : L'Italia batte l'Ungheria 75 a 41 all'undicesima giornata delle qualificazioni al Mondiale di Cina e dopo 13 anni di assenza torna nella massima competizione che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. La vittoria al palazzetto di Varese, qualifica gli azzurri di Sacchetti con un turno in anticipo: lunedì ultimo atto delle qualificazione ormai acquisita, in trasferta in Lituania.

