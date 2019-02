Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | a Napoli scuole chiuse per maltempo | 22 febbraio

Ultime notizie Roma del 22-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Il regno di domani della condanna 5 anni e 10 mesi inflitta dalla Cassazione te la vicenda Maugeri presidente della Lombardia Formigoni è entrato nel carcere di Bollate vicino Milano la difesa depositato per la detenzione domiciliare a più di 70 anni deve poter scontare la pena casa scrivono i regali Ma la Procura Generale pronta ad ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Terremoto di M 7.5 in Ecuador - 22 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Terremoto di magnitudo 7.5 in Ecuador: al momento non si verificano vittime e gravi danni , 22 febbraio 2019,

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Formigoni in carcere a Bollate - 22 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: l'ex governatore della regione Lombardia, Formigoni, si trova in carcere a Bollate , 22 febbraio 2019,

Ultime notizie Roma del 22-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta per I finanzieri del comando provinciale di Messina stanno eseguendo due provvedimenti di arresti domiciliari nei confronti di Ezio bigotti imprenditore piemontese presidente del gruppo Spa aggiudicatario di numerose della centrale acquisti del tesoro così fai di Massimo gaboardi tecnico petrolifero Eni sono accusati di corruzione in atti giudiziari e falso ideologico ...

Pensioni Ultime notizie : Quota 100 e riscatto - Landini “rotto le scatole” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e riscatto, Landini “rotto le scatole” Landini contro il governo sulle Pensioni Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Maurizio Landini (Cgil) sulle Pensioni d’oro dei sindacalisti. Ma tiene banco ancora l’incontro tra gli esponenti del Governo e il Coordinamento RiscattaLaurea, relativamente alle misure previste per agevolare il montante contributivo ad alcune tipologie di ...