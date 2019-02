Puntate Isola dei Famosi | Ghezzal e Ariadna sempre più vicini | lo sfogo improvviso

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - Puntate e tutte le anticipazioni : Va in onda da giovedì 24 gennaio 2019 la quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, il reality prodotto da Mediaset, in collaborazione con Magnolia. Ecco tutto quello che c'è da sapere.La prossima puntata va in onda mercoledì 20 febbraio. Di seguito alcune anticipazioni. Anzitutto, Karin Trentini, ovvero la moglie di Riccardo Fogli, arriverà in Honduras per chiarire i presunti tradimenti che avrebbe rifilato al marito. Spazio poi ...