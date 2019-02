Giorgia Meloni zittisce Cesare Battisti | Vuole uno sconto di pena? | come lo

Giorgia Meloni - la furia dopo la richiesta di risarcimento dei migranti della Diciotti : "Siamo alla farsa" : Difficile dirlo con parole migliori rispetto a quelle di Giorgia Meloni: "Siamo alla farsa", tuona la leader di Fratelli d'Italia. Si riferisce alla richiesta di risarcimento avanzata dai migranti a bordo della Diciotti al nostro governo. "Ormai l'Italia viene trattata come lo zimbello del mondo int

Matteo Salvini - il retroscena : Giorgia Meloni entra nel governo - Guido Crosetto ministro della Difesa : Se la crisi economica che sempre più si sta delineando dovesse mettere in crisi il governo giallo-verde, lo stesso esecutivo sarà costretto ad allargare la maggioranza e in questo scenario, scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, non solo si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manovra correttiv

Giorgia Meloni : altezza - età - peso - figli e fidanzato : Cresciuta nel popolare quartiere romano della Garbatella, Giorgia Meloni comincia giovanissima la sua attività politica. A soli quindici anni entra nel comitato studentesco della sua scuola contestando con forza la riforma che l’allora Ministro Rosa Russo Iervolino voleva apportare alla Pubblica Istruzione. Per mantenersi agli studi Giorgia lavora come cameriera e barista ed è stata la baby sitter di Olivia, la primogenita di Fiorello. Nel 1996 ...

Pomeriggio 5 - Giorgia Meloni accusa ex ministri di favoreggiamento dell'immigrazione : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è stata invitata dalal D'Urso in trasmissione a Pomeriggio 5. Dopo il voto della Giunta con il quale si è deciso di non dare parere positivo a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso della Diciotti, la leader di FdI ha detto: "Era scontato che la Giunta votasse contro e che lo facesse il M5S. Era scontato semplicemente perché non è giusto processare Salvini per il suo lavoro: impedire ...

Pomeriggio 5 - Giorgia Meloni asfalta Fabio Fazio : "Guadagna milioni e parla di immigrati? Sotto casa..." : Ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha commentato a suo modo il voto della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che ha votato contro il processo a Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti: "Ovviamente sono contenta per lui, ma ritengo che

Pomeriggio 5 - Giorgia Meloni e la gravissima accusa alla magistratura : "Chi non hanno processato" : Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha fatto il punto dopo il voto in Giunta con cui è stato dato parere negativo circa il processo a Matteo Salvini per il caso Diciotti (anche FdI ha votato contro la richiesta di autorizzazione a procedere). "Era

Giorgia Meloni : figlia - marito e carriera. Chi è la politica : Giorgia Meloni: figlia, marito e carriera. Chi è la politica Carriera politica e vita privata Giorgia Meloni Giorgia Meloni è nata a Roma, il 15 gennaio del 1977. Fortemente legata a Roma (infatti è una grande tifosa della squadra giallorossa), ha tentato di candidarsi a sindaco. Ma è anche una donna profondamente legata alle tematiche che coinvolgono la sfera familiare (infatti questo particolare interesse confluirà nel provvedimento di ...

Matteo Renzi - la lezione di Giorgia Meloni sugli arresti dei genitori : il vecchio sospetto sugli affari : La decisione della procura di Firenze di arrestare i genitori di Matteo Renzi non ha sorpreso Giorgia Meloni, che da anni solleva dubbi sulla gestione dei familiari dell'ex premier delle proprie ...

Tg2 Post : il nuovo approfondimento di Rai2 debutta in access. Giorgia Meloni primo ospite : Tg2 Post In primo piano i fatti del giorno con i loro protagonisti. Rai2 porta l’informazione in access prime time e lancia, da stasera, Tg2 Post, un nuovo approfondimento in onda dopo il notiziario delle 20.30 e curato dalla stessa testata diretta da Gennaro Sangiuliano. Voluto dal direttore di rete, Carlo Freccero, il programma sarà condotto da Francesca Romana Elisei. In onda dal lunedì al venerdì, dalle 21.00 alle 21.20, Tg2 Post si ...

Giorgia Meloni è a Cagliari : 'No ai cittadini mantenuti col 'metadone' del reddito di cittadinanza' : un provvedimento che non le è mai piaciuto, e lo rimarca durante l'incontro con candidati e supporter in piazza Costituzione a Cagliari, Giorgia Meloni: 'No a cittadini mantenuti dalla politica con il 'metadone' del reddito ci cittadinanza, bisogna creare lavoro. È sbagliato sul piano culturale, non si possono mettere sullo stesso livello dj assistenza chi non può lavorare e chi può ...

Elezioni Sardegna - la dichiarazione di Giorgia Meloni che non piacerà ai grillini : Giorgia Meloni prepara il terreno per le Elezioni in Sardegna “In Sardegna finirà come in Abruzzo: dopo un’amministrazione di sinistra vincerà il centrodestra”. È quanto ha detto arrivando a Olbia, prima tappa della due giorni in Sardegna, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “In cinque anni il centrosinistra non ha obiettivamente concluso nulla e … L'articolo Elezioni Sardegna, la dichiarazione di Giorgia Meloni che non ...

Giorgia Meloni a DiMartedì svela la vergogna del Pd : "Emmanuel Macron ci insulta - e loro..." : La tensione con la Francia resta altissima. Se possibile, cresce ancora: Emmanuel Macron, bypassando il governo, ha avuto un contatto telefonico direttamente con Sergio Mattarella. A telefonare sarebbe stato Macron: l'ennesimo sfregio all'esecutivo gialloverde, con il quale rifiuta di parlare, rivol