Basket | Pagelle Italia-Ungheria | Qualificazioni Mondiali 2019 | Della Valle e Aradori

(Di venerdì 22 febbraio 2019) L’supera senza alcuna difficoltà unadecisamente modesta e conquista la meritata qualificazione aidi, che si terranno in Cina ad inizio settembre. Esito dell’incontro mai in discussione, con la Nazionale azzurra sempre padrona del campo fino all’eloquente punteggio finale di 75-41. Ottima prestazione di squadra degli uomini di Meo Sacchetti che riportano l’nella rassegna iridata dopo 13 anni di assenza. Di seguito ledell’incontro appena concluso.Amedeo8: il giocatore di Milano è uno dei punti fermi di questa Nazionale e lo dimostra anche questa sera risultando il miglior realizzatore con 15 punti. Si fa sempre trovare pronto nonostante lo scarso minutaggio con cui è sinora stato impiegato in stagione e trova con continuità la via del canestro per tutta la duratasfida. ...