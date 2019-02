Accordo Parigi-Berlino sull' eurobudget | soldi a chi fa le riforme

Accordo Parigi-Berlino su eurobudget : fondi solo a chi fa riforme : Intesa sulla linea tedesca che prevede l'accesso all'eurobudget solo per chi fa le riforme indicate nell'ambito del semestre europeo

Ue - c'è Accordo tra Parigi e Berlino su eurobudget : Germania e Francia si sono accordate sulla proposta sull' eurobudget , in linea con quanto annunciato due giorni fa dal ministro tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riportato dal Frankfurter ...

Nessun Accordo con Parigi su Leonardo : Prestare alla Francia le opere, custodite nei musei italiani, di Leonardo Da Vinci per la grande mostra che il Louvre di Parigi sta allestendo? No, grazie. I 500 anni dalla morte del genio fiorentino, che cadono quest'anno, devono essere un'occasione di vitalità artistica, culturale, lavorativa, economica, di sperimentazione museografica, di laborioso approfondimento universitario, televisivo e editoriale sul mito leonardesco, anzitutto per ...

Amy Klobuchar si candida in vista delle presidenziali Usa : «Rispetteremo l'Accordo sul clima di Parigi» : Si allunga la lista delle donne candidate alle presidenziali americane . La senatrice democratica del Minnesota Amy Klobuchar, 59 anni, avvocato, ha annunciato formalmente la sua candidatura alla ...

Sea Watch - Parigi : “Manteniamo impegni - accoglieremo 7 migranti”. L’Accordo ne prevedeva nove. Salvini : “Ottimo” : La questione della distribuzione dei 47 migranti a bordo della Sea Watch fatti sbarcare a Catania lo scorso 31 gennaio sembrava essere diventata uno dei primi danni collaterali dello scontro diplomatico tra Francia e Italia. Soprattutto dopo che venerdì fonti del ministero dell’Interno avevano fatto sapere che da Parigi era arrivato un contrordine: “Prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti ...

Tensione Roma-Parigi - toni sempre aspri e dialogo in salita. Si congela Accordo Air France-Alitalia : Cade nel vuoto l'invito al dialogo del vicepremier Salvini al suo omologo francese Castaner. 'Non mi faccio convocare da nessuno' la risposta del politico transalpino. Si sfila l'Ue che parla di '...

Clima e obiettivi dell’Accordo di Parigi : l’Australia potrebbe raggiungerli 5 anni prima del previsto : L’Australia potrebbe raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi 5 anni prima del previsto: lo ha rilevato una ricerca dell’Università nazionale australiana, secondo cui il Paese sta installando energia rinnovabile pro capite ogni anno più velocemente di quanto stanno facendo, ad esempio, Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Giappone. La tendenza potrebbe fare raggiungere al Paese gli obiettivi di riduzione delle emissioni ...

M5s - Di Maio e Di Battista a Parigi dai gilet gialli | Chalencon : "D'Accordo ma alleanze premature" : I due pentastellati hanno affermato di avere "molti valori in comune" con Christophe Chalencon, che spiega come non avendo i gilet gialli ancora ne' elettine' liste, sia prematuro parlare di "matrimonio" con il M5S per leEuropee.

Parigi - Summit tra Di Maio - Di Battista e i Gilet Gialli - idee uguali ma nessun Accordo! : Summit tra il Movimento 5 Stelle e i Gilet Gialli di Parigi Parigi, 5 febbraio 2019 – Dalle dichiarazioni di solidarietà, al faccia a faccia. Di Maio e Di Battista volano a Parigi per tessere un accordo con i rappresentanti dei Gilet Gialli francesi in vista delle elezioni europee 2019. Il vicepremier e l’amico pentastellato hanno incontrato oggi Christof Chalencon, uno dei leader del movimento nato per protestare contro il caro ...

Conte su Accordo Fincantieri-Stx irrita Parigi. Francia : “Non giochiamo a chi è più stupido” : Continuano le frizioni tra Francia e Italia. Questa volta le scintille sono provocate dalle parole del premier Conte a Davos: "È paradossale che proprio mentre si crea un campione europeo della cantieristica per competere più efficacemente sui mercati mondiali come il gruppo Fincantieri-Stx, da parte della Francia si coinvolga la Commissione europea in modo così ambiguo".Continua a leggere

Accordo Berlino-Parigi - già 15 progetti : ANSA, - BERLINO, 22 GEN - Germania e Francia si sarebbero accordate, nel corso della giornata di ieri, su un elenco di 15 progetti da implementare subito, e da aggiungere al trattato di Aquisgrana. Lo ...

Clima : il presidente Bolsonaro “per ora” manterrà il Brasile nell’Accordo di Parigi : Il presidente Jair Bolsonaro “per ora” non ritirerà il Brasile dall’Accordo di Parigi sul Clima: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente brasiliano Ricardo Salles a Sao Paulo. “Ci sono dei punti importanti dell’accordo che vogliamo studiare, come quelli che possono portare risorse finanziarie al Paese“, ha spiegato Salles. Nel corso della campagna elettorale, Bolsonaro aveva annunciato che il Brasile ...

COP24 - Slow Food : “Un quasi-fallimento - ora l’impegno di tutti per applicare l’Accordo di Parigi entro il 2020 deve intensificarsi” : Si è chiusa da poche ore a Katowice (in Polonia) la Conference of the Parties – COP24, con un giorno di ritardo e un accordo raggiunto in extremis. I rappresentanti di 196 Stati, riuniti dal 3 dicembre scorso nell’intento di stabilire le regole vincolanti per l’applicazione dell’Accordo sul Clima di Parigi, “hanno evitato un insuccesso che avrebbe avuto conseguenze “suicide”, secondo le parole usate dal Segretario Generale delle ...