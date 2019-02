Ponte Morandi | domani esce ' C' è da fare' | brano per Genova di Paolo Kessisoglu 2

Ponte Morandi : domani esce 'C'è da fare' - brano per Genova di Paolo Kessisoglu : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Una canzone per Genova. Per aiutare la città e il quartiere colpiti dal crollo del Ponte Morandi dello scorso agosto con un progetto di riqualificazione territoriale. esce domani il brano 'C’è da fare', scritto da Paolo Kessisoglu, attore, conduttore e comico genovese,

Calata a terra un’altra trave del Ponte Morandi. Un esposto contro l’uso degli esplosivi : Un altro pezzo del Morandi è stato calato a terra. Stavolta si tratta della trave Gerber tra le pile 6 e 7. La discesa è iniziata poco prima delle 11 di ieri mattina e si è conclusa alle 18.45, circa otto ore dopo con un’operazione fotocopia di quella del 9 febbraio scorso che però durò quasi dieci ore. Un’operazione più rapida della precedente La trave, di uguali dimensioni (36 metri di lunghezza e 18 di larghezza) a quella smontata dieci ...

A Genova smontata anche la seconda trave del Ponte Morandi : Genova, 20 feb., askanews, - A Genova si sono concluse alle 18 e 45 le operazioni di smontaggio della seconda trave tampone di Ponte Morandi. L'impalcato, che misurava 36 metri di lunghezza e 18 metri ...

La Mondardini lascia il cda di Atlantia. Sul Ponte Morandi indaga anche la Corte dei Conti : Il cda di Autostrade perde un componente. Ieri Monica Mondardini, amministratore delegato di Cir, holding di investimento quotata dalla famiglia De Benedetti, ha deciso di lasciare l’incarico nel board della holding infrastrutturale che fa riferimento alla Edizione dei Benetton. A dare la notizia è Milano Finanza. Un addio pesante Il nome della Mondardini era stato fatto a metà novembre come possibile ad al posto di Castellucci. Molto vicina ...

Tutti gli artisti di C’è da fare per Genova - da Giorgia e Fiorella Mannoia a Giuliano Sangiorgi uniti per il Ponte Morandi : Sono annunciati gli artisti di C'è da fare per Genova, nuovo brano di solidarietà in uscita il 22 febbraio a seguito del progetto di Paolo Kessisoglu. Gianni Morandi, Gino Paoli, Fiorella Mannoia, Giorgia, Ivano Fossati, Izi, Lo Stato Sociale e tanti altri che attendono di essere resi ufficiali sono pronti a prendere parte al progetto a supporto delle vittime del crollo del Ponte Morandi con l'incasso totalmente destinato all'associazione ...

Genova - video choc dopo crollo Ponte Morandi : Ponte Morandi a Genova, il video choc dei primi soccorso negli attimi dopo il crollo: 'ehi sei solo? Rimani vivo, mi raccomando, ci sono qui io'. Le immagini e il 'buio' straziante

Ponte Morandi. Autostrade nega di aver mai tirato in ballo la bobina come causa del crollo : È proprio il caso di dire che l’affaire bobina è duro a morire. Aspi risponde a Repubblica Genova, che ieri aveva dato la notizia – da noi riportata nella nostra rassegna – dell’interrogatorio del camionista ceco che seguiva di una ventina di metri il tir della Mcm che trasportava il fantomatico coil additato come possibile causa del crollo del 14 agosto. L’interrogatorio è avvenuto a Praga nei giorni scorsi. Martin Kucera, questo il nome ...

Crollo Ponte Morandi - Aspi su ipotesi bobina : 'Avanzata non da noi. Presto formalizzeremo nostra ipotesi ufficiale' : ... anche del mondo accademico, presumibilmente in considerazione della particolare posizione a terra del coil". Nella nota Aspi sottolinea che, rispetto alle indiscrezioni sulla testimonianza che ...

Ponte Morandi. I pm vanno a Praga per sentire un testimone chiave sulla “questione bobina” : C’è voluta una missione segreta a Praga per sbrogliare il caso bobina. Lo racconta Repubblica genova. Autostrade fa della bobina il suo cavallo di battaglia: secondo la concessionaria la caduta del coil dal tir della Mcm Autotrasporti avrebbe centrato la pila 9 come un missile, rompendola e provocando il crollo. Già il 31 gennaio scorso su queste pagine ricostruivamo l’affaire bobina riportando anche la voce della Mcm che spiegava come la bobina ...

Ponte Morandi - viaggio del Secolo XIX nel cantiere della “zona rossa” | : Per la prima volta, le telecamere del Decimonono fra i “demolition man” che operano su ciò che resta del viadotto

Genova - crollo Ponte Morandi : “Controlli insufficienti” : In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, il Procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, ha dichiarato che “le procedure di controllo della sicurezza strutturale” delle infrastrutture “sono state in passato e sono tuttora insufficienti al fine di prevenire crolli, come quello verificatosi” il 14 agosto scorso, il cedimento di Ponte Morandi. Il magistrato contabile cita la ...

Crollo Ponte Morandi - 6 mesi dalla tragedia : “La ferita è ancora aperta e non si chiuderà mai del tutto” : “A sei mesi esatti dal Crollo del Ponte di Genova la ferita è ancora aperta e non si chiuderà mai del tutto. Ho conosciuto meglio una città piena di dignità e forza. Il Governo la sta aiutando a ripartire. Chi deve pagare sta pagando e il tempo del riscatto si avvicina“: lo ha scritto su Twitter il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, a 6 mesi dal Crollo del viadotto Morandi, che ha provocato la morte di 43 ...

Genova ricorda vittime di Ponte Morandi : 13.45 Sono passati sei mesi dal crollo del Ponte Morandi di Genova.Alle ore 11.36 nei cantieri della demolizione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime del crollo, in concomitanza con la commemorazione che, come ogni mese, si svolge al presidio di via Fillak. Comitati e associazioni si sono dati ancora appuntamento per ricordare con il lancio di 43 rose nel torrente Polcevera, le persone che hanno perso la vita. ...

Ponte Morandi - a 6 mesi dal crollo Genova ricorda le 43 vittime : Genova, 14 feb., askanews, - Un minuto di silenzio nel cantiere dove sono in corso i lavori di demolizione di quel che resta del viadotto autostradale e 43 rose rosse gettate nel torrente Polcevera. ...