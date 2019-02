Tiziano Renzi e Laura Bovoli saranno interrogati dal Gip lunedì

Tiziano Renzi - “fatture false per 725mila euro” : tra imprenditori ignari e ditte fantasma. E pure soci “a loro insaputa” : Quando i finanzieri hanno cercato le sedi delle società a Cesano Maderno hanno trovato una casa, a Carapelle “un mero recapito“. Dei titolari, spesso stranieri, uno non sapeva nemmeno di esserlo: si è poi scoperto che non era lui a mentire, ma la ditta a essere un fake. Altri risultavano sconosciuti all’anagrafe del Comune in cui, in teoria, svolgevano la propria attività imprenditoriale. Per non parlare di chi, come Amir ...

Tiziano Renzi diceva : “Non ho dipendenti in nero”. L’ex lavoratore coop : “Io pagato cash. E rendicontavo a ‘Lalla’” - la moglie : “Un libero cittadino che fino a 63 anni aveva commesso forse quale unica infrazione un eccesso di velocità“. Nel suo ultimo libro ‘Un’altra strada‘ Matteo Renzi scrive così del padre Tiziano, da lunedì sera agli arresti domiciliari insieme alla moglie Laura Bovoli con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatture. A leggere le carte dell’ordinanza firmata dal gip Angela Fantechi emerge una realtà ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli ai domiciliari : «Fatture inesistenti e bancarotta fraudolenta». Salvini : «Nulla da festeggiare» : I genitori dell’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi sono finiti agli arresti domiciliari, insieme ad una terza persona: nei loro confronti viene contestata l’emissione di fatture inesistenti. A Tiziano Renzi e Laura Bovoli è contestata anche la bancarotta fraudolenta. Dopo la notizia, l’ex premier ha annullato l’impegno pubblico per la presentazione del suo nuovo libro a Nichelino e ha fatto rientro a Firenze. ...

Tiziano Renzi e la moglie ai domiciliari. Ex premier : “Abnorme”. Il gip : “Disegno criminoso anche dopo inizio indagini” : Per Matteo Renzi “chi ha letto le carte e ha un minimo di conoscenza giuridica sa che privare persone della libertà personale per una cosa come questa è abnorme”. Secondo l’ex premier, insomma, gli arresti domiciliari per i suoi genitori, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatture dalla Procura di Firenze, è un provvedimento esagerato. A leggere l’ordinanza del gip Angela Fantechi la realtà è ben diversa. Le date, ...

Tiziano Renzi ai domiciliari - la finta coop per guadagnare di più e quei pagamenti fantasma agli immigrati : Si trattava di cooperative fantasma per scaricare il costo dei lavoratore, le tasse, le multe e così guadagnare di più. Secondo gli inquirenti della Procura di Firenze che ha portato all' arresto dei ...

