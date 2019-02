Spoiler spagnoli Una Vita | Ursula di nuovo governante | Celia potrebbe essere morta

Spoiler spagnoli Il Segreto fino al 22 febbraio : Fernando ha una brutta crisi mentale : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni spagnole dell'amatissima soap Il Segreto che in Italia viene trasmessa dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 16,20 circa e su Rete 4 il martedì sera, alle 21,25. Antena 3 ha appena rilasciato le trame delle puntate che andranno in onda dal l 18 al 22 febbraio nella penisola iberica. Roberto ha avuto la meglio sul tentativo di ricatto a cui è stato sottoposto da parte di donna Francisca e di Fernando. Ed ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Roberto si oppone alla Montenegro : Nelle trame delle puntate della soap Il Segreto andate in onda in Spagna nel corso di questa settimana (cap. 2012 - 2016) e che in Italia vedremo tra circa un anno, non mancano i colpi di scena e gli eventi intriganti. Fe, dopo essere riuscita a fingere la sua morte grazie alla complicità di Alvaro, è stata portata via e nascosta a Villa Montenegro. Qui Raimundo le ha fatto capire che è ormai tempo per lei di lasciare Puente Viejo e di cercare ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Elsa dimentica Isaac tra le braccia del dottor Alvaro : Sono in arrivo dei cambiamenti, nelle anticipazioni spagnole della soap opera “Il Segreto” ambientate a Puente Viejo ci svelano che tra un anno, a causa della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, Elsa Laguna darà finalmente una svolta alla sua vita dopo aver sofferto per Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus dimenticherà il marito di Antolina tra le braccia di un nuovo personaggio chiamato Alvaro Fernandez, e interpretato ...

Spoiler spagnoli Una Vita fino al 18 febbraio : Samuel diventa un assassino : Le trame della soap Una Vita relative alle puntate 947 - 950 attualmente in onda nella penisola iberica e che i telespettatori italiani potranno vedere tra un circa un anno a causa della differente programmazione temporale della fiction tra i due paesi, sono sempre molto appassionanti ed intriganti. Samuel Alday, dopo aver tentato in tutti i modi di legare a se la giovane Lucia per poter aver accesso alla sua ricca eredità, al fine di pagare dei ...

Il Segreto Spoiler spagnoli : Fè non vuole lasciare Puente Viejo senza Mauricio : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, ambientato a Puente Viejo e sempre ricco di colpi di scena esclusivi. Le anticipazioni degli episodi spagnoli in onda la prossima settimana, svelano che Fè dopo essere riuscita ad inscenare la sua morte per sfuggire dalle grinfie di un suo ricattatore, sarà costretta a fare un grande passo. In particolare l’ex domestica di Francisca Montenegro dovrà sparire dal paese, ma ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Felipe viene ferito - i sospetti ricadono sulla moglie e Ramon : Lo sceneggiato spagnolo “Una Vita” scritto da Aurora Guerra, è sempre pronto a sorprendere con numerosi colpi di scena. Purtroppo nelle puntate che sono andate in onda sull'emittente televisiva LA 1 TVE la scorsa settimana, c’è stata l’uscita di scena di un personaggio femminile. Si tratta di Trini Crespo (Anita Del Rey), che ha perso la Vita dopo essere diventata mamma della piccola Milagros, con numerose complicazioni. Le anticipazioni non ...

Una Vita Spoiler spagnoli puntate 937 - 941 : Trinidad ha una bambina - Ursula arrestata : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della amatissima soap Una Vita che in Italia continua ad avere ogni giorno un pubblico di oltre due milioni di telespettatori. Nelle puntate 937 - 941 attualmente in onda nella penisola iberica, i protagonisti principali sono Trini, Celia, oltre a Telmo ed Ursula. La moglie di Ramon avverte dei forti dolori a causa dei quali è necessario chiamare il medico. Quest'ultimo riferisce al Palacios che per ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Carmelo apprende che la moglie Adela potrebbe morire a breve : Come ben sanno i fan della soap opera iberica “Il Segreto”, i brutti momenti non mancano mai. Ad affrontare una grossa difficoltà nelle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana, sarà la maestra Adela. La moglie di Carmelo Leal dopo essere riuscita a superare una difficile operazione chirurgica, alla quale è stata costretta a sottoporsi a seguito dell'aggressione ricevuta dal nemico Basilio Duran, si sentirà di nuovo male. ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Trini diventa mamma - Celia non vuole partire con il marito : La popolare soap opera di origini iberiche “Una Vita”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna questa settimana, Trini Crespo, dopo aver subìto diversi malesseri legati alla gravidanza, diventerà finalmente mamma, ma purtroppo il suo stato di salute non migliorerà, nemmeno dopo il parto. Celia Alvarez Hermoso, invece, ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Eustaquio violenta Julieta nel bosco : Le anticipazioni della soap Il Segreto, relative alle puntate dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019 in onda in Spagna, riservano molti colpi di scena. Adela è tormentata dai dolori a causa di una scheggia che le si muove nel cervello. Il dottor Zabaleta confessa a Carmelo che sua moglie potrebbe morire entro poche ore. Intanto Julieta va nel bosco a cercare delle bacche che possano giovare alla maestra. La giovane viene però bloccata e violentata da ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Carmelo salva Julieta - Adela ad un passo dalla morte : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera “Il Segreto” che narra le appassionanti vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, ci dicono che Carmelo si macchierà le mani di sangue per salvare la vita a Julieta Uriarte. Il sindaco della cittadina iberica metterà fine all’esistenza del malvagio Esustaquio Molero. La maestra Adela ...

Una Vita - Spoiler spagnoli puntate 932-938 : Lucia rifiuta di sposarsi con Samuel : Nuovo appuntamento con le anticipazioni spagnole della soap Una Vita relative alle puntate 932-938, attualmente in onda nella penisola iberica e le cui trame sono ricche di drammi, colpi di scena ed intriganti situazioni. Gli spoiler confermano che Telmo accusa il priore Espineira di essere l'assassino di Frate Guillermo mentre Mendez ritiene che sia Ursula la responsabile dell'omicidio. Egli interroga Fabiana, che conosce le vere proprietà di ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Celia invidiosa di Trini - Lucia abbandona Samuel all’altare : La popolare soap opera “Una Vita” ottiene sempre tantissimo successo con le sue trame ricche di avvenimenti inaspettati. Negli episodi che andranno in onda in Spagna questa settimana, Celia Alvarez Hermoso pur avendo perdonato Trini Crespo proverà invidia per lei. In particolare, la moglie di Felipe, a causa del recente aborto avuto, non riuscirà ad essere felice sapendo che la matrigna di Maria Luisa Palacios diventerà madre. Lucia invece ...

Il Segreto Spoiler spagnoli - puntate 1998 - 2000 : Isaac non si fida di Alvaro : Le anticipazioni della soap Il Segreto, relative ai capitoli 1998 - 2000 che saranno trasmesse in Spagna il 21, 22 e 23 gennaio e che i telespettatori italiani potranno vedere solo tra qualche tempo a causa della differente programmazione temporale tra i due paesi, rivelano che Alvaro ha recentemente subito un'aggressione ed Elsa lo ritrova ferito e privo di sensi. Al suo risveglio, l'uomo chiede alla Laguna di accompagnarlo all'ospedale da ...