Regione Campania | via alle richieste per la borsa di studio dal valore di 400 euro

Ascolti TV 2018 - Regione per Regione : Canale 5 spopola solo in Campania - dove è bocciata La7 : Auditel C’erano una volta le ammiraglie. Oggi, con la grande frammentazione dell’offerta tv, Rai 1 e Canale 5 non sono più leader assolute, insidiate dalle altre generaliste: come riporta Italia Oggi, nel 2018 è stato registrato un calo d’interesse nel nord Italia, mentre al sud ancora fanno la differenza. Rai 1 resta comunque la rete più vista ovunque, eccetto che in Campania, perchè lì primeggia Canale 5 con il suo 20.67% ...

Borse di studio per gli studenti - bando della Regione Campania : domande dal 21 febbraio : Si chiama #iostudioRegioneCampania la misura attivata dalla Regione Campania che, attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR, si pone al fianco degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. L'Ente di Palazzo Santa Lucia ha infatti previsto 14.054 Borse di studio del valore di 400,00 euro ciascuna da investire in libri di testo, beni e servizi proprio al fine di garantire a ciascuno studente campano ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” dalla mezzanotte su tutta la Regione : La Protezione civile della regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo con criticità idrogeologica codice “giallo” valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutto il territorio. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale. Possibili raffiche di vento nei temporali“. La situazione Meteo, al suolo, potrebbe determinare ...

Concorso Regione Campania - 10 mila posti : in arrivo il bando : Manca sempre meno alla pubblicazione del bando per il mega corso-Concorso unico che verrà indetto dalla Regione Campania per l’inserimento di migliaia di giovani negli enti locali della Regione che hanno aderito alla convenzione. Lo scorso novembre, infatti, è stato deliberato dalla Giunta Regionale l’affidamento delle procedure di selezione del corso-Concorso Regione Campania al Formez PA che lo gestirà nell’ambito del ...

Concorso Dsga : oltre 67 mila le domande presentate - di cui 9702 nella Regione Campania : Domani, lunedì 28 gennaio, sarà l'ultimo giorno utile per poter inviare la domanda di ammissione al Concorso per la selezione di 2004 Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole. Intanto, sono stati diffusi già i primi dati sulle domande presentate, le quali, alla data di mercoledì 23 gennaio, ammontano a 67.286. Di queste 50.103 risultano essere già perfezionate al sistema e 16.854 sono invece quelle ancora da validare. La ...

Vesuvio : riunione di coordinamento della Regione Campania su vulcano e Campi Flegrei : Oggi, negli uffici della Regione Campana, si è tenuta una riunione di coordinamento e aggiornamento con i Comuni dell’area Vesuvio e Flegrea con il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. E’ servita a fare il punto della situazione e a portare a conclusione l’attivita’ di sottoscrizione dei protocolli di gemellaggio tra i 30 comuni ...

Regione Campania - un milione e mezzo in più per i teatri : Non solo un aumento dagli 11 milioni del 2018 ai 12,5 stanziati per l'anno appena iniziato, ma anche una redistribuzione delle risorse regionali della legge 6 varate nel 2007 a sostegno di imprese, ...

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln di famiglie | Il 47% al Nord - la Campania prima Regione |Ad aprile via a "quota 100" : valida per tre anni : Il costo stimato della misura è di 8 miliardi e mezzo. Secondo la bozza del decreto i single destinatari saranno 387mila, un quarto del totale, mentre poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito anche gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni

Regione Campania - i condannati dall'erario tornano direttori Asl : 'Un regalo a qualche dirigente condannato che presto verrà nominato direttore generale: è il frutto dell'inciucio Pd-Fi', tuonano i grillini all'indomani dell'ultima Finanziaria regionale che ha ...

La Regione Campania finanzia l'escavo del porto di Agropoli per aumentare il pescaggio : ..." spiegano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore con delega al porto e Demanio Eugenio Benevento " di un progetto che avevamo in mente da tempo e che costituisce una nota positiva per l'economia del ...

Regione Campania - 19 milioni di euro per il progetto duale per combattere la dispersione scolastica : ... facilitare le transizioni tra il sistema della formazione e il mondo del lavoro, fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei diversi territori. "Il sistema duale " ...

Ricerca - la Regione Campania investe sulla tecnologia industriale 4.0 : accordo con la Puglia : ... si integra pienamente con le esigenze del Centro di Competenza ad alta specializzazione MedITech, e con le attività svolte in tale settore dalla Fondazione Idis Città della Scienza, già assegnataria,...

