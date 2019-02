BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari cerca di tenere i 20 000 punti | 20 febbraio 2019

BORSA ITALIANA - in calo il controvalore degli scambi del 19/02/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,71 miliardi di euro, in ribasso, -4,07%,, rispetto ai precedenti 1,79 miliardi. I ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 5% - Telecom Italia a +1 - 17% - 19 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale tra i titoli in rialzo c'è ancora Tim. Male i bancari

BORSA ITALIANA oggi/ Telecom Italia a +0 - 5% - Ubi Banca a -3 - 3% - 19 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale tre soli titoli in verde. Male in particolare i Bancari

Istat - industria italiana in diminuzione. Intanto la BORSA è in rosso e lo spread torna a salire : A dicembre, fatturato e ordini all'industria avrebbero subito una marcata diminuzione. Sia in termini congiunturali (del 3,5%), sia su base annua. A rivelarlo è stato uno studio dell'Istat, che ha confermato la flessione del fatturato totale, in termini tendenziali, del 7,3% (ai minimi da dieci anni, da novembre 2009), e un calo tendenziale del 5,3% per l'indice grezzo degli ordinativi. Nel quarto trimestre, l'indice complessivo ha registrato un ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Ubi Banca a -3 - 1% - Unicredit a -2 - 2% - 19 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in calo. Sul listino principale due soli titoli in verde. Male in particolare i Bancari

L’industria italiana frena - BORSA in rosso Spread in rialzo a 274|Indici in diretta : Il credito pesa sull’andamento degli indici: scivolano Mps, Ubi, Banco Bpm e Unicredit. Nell’ultimo trimestre ulteriori conferme di crisi economica: rallentano la crescita del fatturato e degli ordinativi del settore industriale

BORSA ITALIANA oggi - Milano debole. Spread in lieve calo : Mattina debole per Borsa italiana . Dopo un avvio di settimana in positivo , oggi Milano apre in calo a -0,15% , con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a 20.299 punti. Sulla scia le altre Piazze ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew dalla Germania - 19 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende la diffusione dell'Indice Zew dalla Germania. Attesi anche altri dati macroeconomici importanti

BORSA ITALIANA - in forte calo il controvalore degli scambi del 18/02/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,79 miliardi di euro, in deciso ribasso, -36,72%,, rispetto alla seduta precedente che ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 58% - Telecom Italia a +3 - 19% - 18 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale si mettono in evidenzia Telecom Italia e Unicredit. Male Brembo

BORSA ITALIANA OGGI/ Telecom Italia a +3 - 1% - Moncler a +2 - 1% - 18 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale continua a salire Telecom Italia. Bene anche Moncler

BORSA ITALIANA oggi - Milano in rialzo. Spread in calo : Avvio di settimana in lieve rialzo per Borsa Italiana . A Milano Piazza Affari apre a +0,1% a 20.231 punti. Deboli le altre Piazze europee: Londra cede lo 0,1%, Francoforte -0,11% e Parigi -0,08%. ...

BORSA ITALIANA - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 15/02/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,82 miliardi di euro, con un incremento del 32,30%, rispetto ai ...

BORSA ITALIANA - Milano accelera con le banche. Spread in calo : Gira in positivo la Borsa Italiana . Milano apre oggi in calo, -0,18%,, ma nel pomeriggio il Ftse Mib di Piazza Affari accelera a +2,18% , trainata dalle banche in forte rialzo. Pesa anche l'apertura ...