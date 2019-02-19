Traffico Roma del 19-02-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico TORNATO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SOLO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA CI SONO CODE IN ENTRATA A Roma PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA LABARO. IL Traffico SI È NORMALIZZATO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, FATTA ECCEZIONE ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico TORNATO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SOLO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA CI SONO CODE IN ENTRATA A Roma PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA LABARO. IL Traffico SI È NORMALIZZATO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, FATTA ECCEZIONE ...
MILANO E ROMA - BLOCCO Traffico AUTO/ Stop Diesel Euro 4 : info e orari in Lombardia : BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA e MILANO, Lombardia, Piemonte ed Emilia ROMAgna. Stop per smog ai veicoli Diesel Euro 4: info, orari e ultime notizie
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER LA Roma FIRENZE E VIA TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU’AVANTI TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ...
Roma : retata per Traffico illecito di rifiuti - emesse 23 misure cautelari : Roma – Maxi operazione contro il traffico di rifiuti tra Roma e Cisterna di Latina. I Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, quelli Forestali di Roma e Latina e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno eseguendo una serie di misure cautelari personali e reali emesse dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di 13 ...
Traffico illecito di rifiuti e corruzione : 13 arresti a Roma : Il blitz, scattato alle prime luci dell'alba, ha visto impiegati circa 200 uomini tra militari e agenti tra Roma e Cisterna di Latina. L'operazione costituisce l'esito di un'indagine avviata alla fine del 2017 sul Centro di Raccolta Ama di Mostacciano dalla Polizia Locale di Roma Capitale, anche a seguito di alcune segnalazioni su presunte irregolarità. Segui su affaritaliani.it
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER LA Roma FIRENZE E VIA TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU’AVANTI TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER LA Roma FIRENZE E VIA TIBURTINA IN ESTERNA TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E VIA PONTINA E PIÙ AVANTI TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN ESTERNA TRA VIA DI BOCCEA E VIA DELLA PISANA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN ESTERNA TRA VIA DI BOCCEA E VIA DELLA PISANA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI SI REGISTRANO LE PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN ESTERNA TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA DELLA PISANA E TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma-TERAMO E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI A PARTIRE DAL ...
Roma - Traffico di rifiuti : 23 misure : 7.35 Operazione dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Roma, di quelli forestali di Roma e Latina e della polizia locale di Roma Capitale contro un traffico di rifiuti. L'indagine era stata avviata nel 2017 a seguito di presunte irregolarità nel centro di raccolta Ama di Mostacciano. Emesse 13 custodie cautelari ai domiciliari, 10 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e sequestrati 25 ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA IN CITTÀ, SUL RACCORDO ANULARE LE PRIME CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CI ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA AL Traffico A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL FORTE BOCCEA NEI PRESSI DI VIA MARTINO V. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIALE EGEO E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA AL Traffico A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL FORTE BOCCEA NEI PRESSI DI VIA MARTINO V. PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 13 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 MR3 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 13:30 (Di martedì 19 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 MR3 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSA VIALE DI TOR DI QUINTO PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA PONTE FLAMINIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE I SENSI CON IMPORTANTI RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITÀ CONSEGUENTEMENTE CHIUSA ANCHE LA RAMPA CHE DALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IMMETTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO. CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA MARCO VALERIO CORVO ALL’ALTEZZA DI VIA VALERIO PUBLICOLA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN USCITA SULLA VIA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA LABARO. SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA VERSO IL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DELLE VALLI E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO LAVORI ANCHE IN VIA DELLA ...
romadailynews
SkyTG24 : Rifiuti, traffico illecito a Roma: 23 misure cautelari - LaStampa : Traffico illecito dei rifiuti nel centro Ama a Roma, 13 arresti - repubblica : Roma, traffico illecito di rifiuti: blitz con 23 misure cautelari [news aggiornata alle 06:58] -
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