Diciotti | ministro Bonafede | “Gesto di Giarrusso non è da senatore della Repubblica”

Diciotti - il M5S salva il ministro dell'Interno. Opposizioni furiose e oggi il verdetto della Giunta : 'Porteremo avanti la linea decisa dai nostri iscritti', afferma il vicepremier Di Maio. Le Opposizioni attaccano parlando di finta consultazione

Caso Diciotti - il voto online del M5s a favore dell'immunità per il ministro dell'Interno : La maggioranza degli iscritti al M5s ha espresso il suo voto online sulla piattaforma Rousseau: no al processo a Matteo Salvini. I votanti sono stati in tutto 52.417 che hanno sfidato ritardi e ...

Voto online M5s sul caso Diciotti-Salvini/ Diretta Rousseau : il ministro a processo? : caso Diciotti, Voto online su piattaforma M5s Rousseau , dalle 10 alle 19, : il quesito , ambiguo, su Salvini rischia di portare la crisi di Governo

Caso Diciotti - il ministro Centinaio : 'Il voto on line di M5S non mette a rischio il Governo'. Atti alla procura di Catania : Sono arrivati alla procura di Catania gli Atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, allegati alla memoria del ministro dell'Interno Matteo Salvini sotto ...

Caso Diciotti - Giorgio Lattanzi : "Un reato può essere commesso da un ministro o da tutto il governo" : "Un reato può essere commesso da una singola persona o da un gruppo di persone, così come da un singolo ministro o da più ministri o dall'intero governo". Non fa nessun nome Giorgio Lattanzi, presidente della Corte Costituzionale, ma il riferimento al Caso Diciotti è chiaro.Il vertice della Consulta, nel corso di una conferenza stampa, ha poi specificato che sul Caso per cui è stata chiesta l'autorizzazione a ...

“Magistrati tutti di sinistra - lascino stare il ministro”. Diciotti - ai gazebo della Lega militanti salviniani all’attacco : “Prima è toccato ad Andreotti, poi a Craxi, poi a Berlusconi, ora a Salvini”. Questo il pensiero e le parole dei militanti della Lega, che tra ieri e oggi si stanno recando ai gazebo in quasi 2000 piazze italiane per raccogliere le firme a favore del ministro degli Interni nella vicenda della Diciotti e dell’autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. La paura è che “i magistrati sono tutti di sinistra e che ...

Diciotti - il Pd insulta Salvini : "Coniglio". E vuole sfiduciare il ministro : L'ultima trovata del Pd si chiama "mozione di sfiducia". Mentre i candidati alla guida del partito, o di quello che ne rimane, dibattono alla convezione nazionale, in Italia si discute di Tav e caso Diciotti. Lega e M5S sembrano allontanarsi sempre più su questi due temi e i grillini sarebbero pronti a una "ritorsione" contro il leader della Lega: lo stop alla Torino-Lione in cambio dell'immunità. Se volessero dare il loro assenso per ...

Diciotti - Salvini : “Io come Berlusconi su giudici? No - è diverso. Non sono ministro che gratta ma difendo il mio Paese” : “sono accusato di reato di sequestro aggravato per il caso Diciotti? Non finiscono in galera gli spacciatori, ma un ministro che difende gli italiani. Io lo faccio e lo rifaccio, non c’è problema”. Così a Dimartedì (La7) il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta la vicenda che lo riguarda sul caso Diciotti. E aggiunge: “Il Senato e gli italiani devono decidere se sto facendo qualcosa che è nell’interesse del popolo italiano o no. Non ho ...

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5s : “Il ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

Diciotti - il ministro Lorenzo Fontana : “Ho rimesso il mio mandato nelle mani di Salvini” : Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, prende le difese di Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti e sulla richiesta di autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. Fontana sostiene il ministro dell'Interno decidendo di rimettere il suo mandato nelle mani di Salvini: "Se ci dovesse essere l'autorizzazione non dovrebbe essere l'unico sotto processo, ma tutto il governo".Continua a leggere

Diciotti - caso Salvini al Senato il 30 gennaio - il ministro : 'Pronto a farmi processare' : La giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno e Senatore della Repubblica Italiana Matteo Salvini, istanza avanzata dal Tribunale dei Ministri della Procura Generale di Catania sulla vicenda della nave Diciotti. L'assise del Senato si riunirà a tal proposito mercoledì 30 gennaio. Intanto, il vice-premier e segretario nazionale della ...

Caso Diciotti - chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro : "Sono pronto all'ergastolo" : Nuova diretta Facebook per Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, dal suo Studio al Viminale, ha mostrato alle telecamere i nuovi atti che gli ha inviato il Tribunale di Catania, sempre in merito alla vicenda Diciotti. Caso Diciotti: i fattiNella notte tra il 15 ed il 16 agosto due motovedette della Guardia Costiera italiana salvarono 190 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in acque Sar maltesi, a 17 miglia nautiche dall'isola di ...

Salvini : Tribunale ministri - 'su Diciotti condizioni precarie e ministro informato' : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - Le condizioni precarie dei migranti a bordo della Diciotti erano assolutamente note al ministro, costantemente informato della situazione dalla 'catena di comando' che faceva a lui riferimento". Lo scrive il collegio del Tribunale dei ministri di Catania, presieduto da

