Milan | da Calhanoglu ' cuoricino' social a Gattuso | ' Grazie mister'

Highlights Atalanta-Milan 1-3 - VIDEO e gol. Piatek devastante - rete pazzesca di Calhanoglu : Ancora una volta Piatek ha tolto le castagne dal fuoco a Gattuso ed al Milan: l’attaccante rossonero ha siglato una doppietta nell’anticipo serale di ieri della 24ma giornata della Serie A di calcio, che ha consentito ai meneghini di espugnare per 1-3 Bergamo. L’Atalanta era passata in vantaggio al 33′ con Freuler, ma Piatek ha impattato a fine prima frazione. Nella ripresa micidiali i rossoneri, che sono passati in ...

Atalanta-Milan - Gattuso : 'Piatek vive per il gol. Ho sempre creduto in Calhanoglu' : Il Milan non si ferma e ingrana il settimo risultato utile consecutivo. La vittoria di Bergamo , 3-1 all'Atalanta, è di quelle pesanti: battuta una diretta concorrente per il quarto posto e ...

Atalanta-Milan 1-3 : doppietta di Piatek e Calhanoglu gol - dopo la rete di Freuler : Indiavolato al punto giusto, pratico e cattivo come solo le big sanno essere, e con un interruttore al centro dell'area che accende la maturità da Champions di tutta la squadra e spegne le certezze ...

Calhanoglu - grinta e sacrificio al servizio del Milan! Gattuso apprezza : “è un fesso - ma me lo tengo stretto perchè…” : Buona prova di Calhanoglu contro il Cagliari: il trequartista turco tira, si sacrifica e sfiora più volte il gol. Gattuso se lo coccola nelle dichiarazioni post gara Tris di gol, rete inviolata e quarto posto. Il Milan supera il Cagliari con un successo netto e prosegue nel spedito nel suo cammino verso il piazzamento Champions, cementificando gruppo e fiducia a suon di buoni risultati. Il Meazza concede applausi a tutti i protagonisti, ...