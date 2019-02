Zaniolo | Di Francesco lo protegge | “Lancio un appello | facciamolo…”

Di Francesco : "Zaniolo? Momento da vivere con serenità" : 'Zaniolo ancora davanti? Al Momento non ho altri attaccanti, è in dubbio anche El Shharawy per una botta all'anca . Per quello è probabile che possa giocare anche domani in quel ruolo'. Così Eusebio ...

Roma - Di Francesco : 'El Shaarawy in dubbio. Zaniolo deve vivere sereno' : Dopo l'impegno vittorioso settimanale in Champions League contro il Porto, la Roma si rituffa nel campionato. Domani sera i giallorossi affronteranno all'Olimpico il Bologna. Eusebio Di Francesco ha ...

Roma - Di Francesco riabbraccia Perotti. Zaniolo nel 'Team of the week' Uefa : La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina dopo il 2 a 1 rifilato al Porto firmato da Zaniolo, entrato nel 'Team of week' della Uefa assieme a Dzeko, Benzema, Mbappè e Di Maria . Di ...

Roma-Porto - Di Francesco : “Zaniolo? Il ragazzo va lasciato crescere” : Successo per la Roma nella gara di Champions League contro il Porto, ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di Sky Sport: “peccato per il risultato, ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo dimostrato solidità ed abbiamo concesso poco, peccato per il gol preso, qualche errore tecnico ma ci sta, il rammarico ma mi tengo stretto questo risultato. Zaniolo? Questo ragazzo va lasciato crescere, è stato molto bravo, ha ...

LIVE Roma-Porto - Champions League calcio 2019 in DIRETTA : Di Francesco punta su Zaniolo e Dzeko all’Olimpico : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Porto, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Allo Stadio Olimpico di Roma la formazione di Eusebio Di Francesco andrà a caccia dei tre punti contro i lusitani per sfruttare il vantaggio del fattore campo e proiettarsi al match di ritorno nel migliore dei modi. Non sarà impresa facile. La compagine allenata dall’ex giocatore della Lazio Sergio ...

Di Francesco : «Con il Chievo senza Olsen e Manolas - Zaniolo giocherà ancora» : ROMA - Non ci saranno Olsen e Manolas nella Roma che affronterà il Chievo al Bentegodi. Si è aperta così la conferenza stampa di Di Francesco alla vigilia del match contro i clivensi ultimi in ...

Roma - De Rossi e Zaniolo idoli dei tifosi. Di Francesco vola a Francoforte al coaches meeting : A Trigoria è tornato il sorriso dopo il pareggio agguantato contro il Milan e la prestazione convincente della squadra. A trascinare i compagni è stato De Rossi che con il suo carisma ha guidato ...

Serie A - Roma-Milan : al vantaggio di Piatek risponde Zaniolo - salvando Di Francesco : E' da poco terminato il posticipo domenicale della 22esima giornata. È finito 1-1 lo scontro Champions tra Roma e Milan. Al goal di Piatek al minuto '26, risponde Zaniolo in apertura di secondo tempo.Il goal del giovane giallorosso rende così più tranquilla la situazione in casa Roma. Se la squadra di Gennaro Gattuso ha dominato nel possesso palla, la Roma ha risposto con una buonissima prestazione di carattere, calciando quando ne aveva ...