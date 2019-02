Tav | l' Ue | soldi indietro se non si fa Nell' analisi del 2011 pesavano di più i benefici

Tav - l’Ue all’Italia : soldi indietro se non si fa. Nel 2011 conTavano di più ambiente e lavoro : Ultimatum di Bruxelles: Roma chiarisca al più presto. Al pressing europeo ha risposto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: in corso un confronto fattivo. Botta e risposta tra il ministro e l’esperto Coppola che ha precisato – correggendo le dichiarazioni del ministro – di essere stato incluso nella commissione e di non aver firmato la relazione finale per dissenso...

Ultimatum Ue : 'Tav o ci ridate i soldi' : Sia il ministro per la Pa Giulia Bongiorno, in quota Lega, sia il collega all'Ambiente Sergio Costa, in area pentastellata, si dicono 'ottimisti' sulla possibilità di trovare una sintesi politica ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : vince Roeiseland - quinta Kuzmina. Dorothea Wierer è otTava - dodicesima Lisa Vittozzi : La norvegese Marte Olsbu Roeiseland domina la 7.5 km sprint, acquisisce un buon margine su tutte le avversarie in vista dell’inseguimento di sabato e riapre la lotta per la Coppa del Mondo generale di Biathlon: a Soldier Hollow lo scenario che si materializza è il peggiore per le azzurre. Arriva anche il quinto posto della slovacca Anastasiya Kuzmina, mentre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono, rispettivamente, ottava e dodicesima. In ...

L'ex Pci Faenzi : "Il mio vitalizio sceso da 4mila a mille euro. Quei soldi li meriTavo. M5S specula su tutto" : "Ho lavorato da quando avevo 14 anni e ho sempre pensato, lo dico senza vergogna, che ciò che percepivo era meritato ". Ivo Faenzi è un ex parlamentare toscano, originario di Grosseto. Di 87 anni, è stato eletto con il Partito Comunista Italiano per tre legislature, dal 1972 al 1983. Da un mese a questa parte ha visto una drastica riduzione della sua pensione da ex onorevole, passata dai quasi 4 mila euro al mese ai poco ...

Tav - Tajani : "Non buttare soldi per 5 esperti capricciosi" : "Per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione è un'opera prioritaria". A dirlo è il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a Strasburgo. "Ritengo che quei soldi debbano essere investiti bene ...

Tav : Toninelli - 'soldi vanno usati diversamente per opere più urgenti' : Roma, 12 feb. (AdnKronos) - "Secondo noi quei soldi andrebbero usati diversamente. D’altronde, a fronte di una analisi economica negativa per 7-8 miliardi, a seconda degli scenari, l’analisi giuridica ci dice che rinunciare all’opera ci potrebbe costare alcune centinaia di milioni, mentre la gran pa

Tav - l'analisi costi benefici boccia l'opera : "Uno spreco di soldi pubblici" : Verdetto impietoso dagli esperti: "La realizzazione della Tav comporterà uno spreco con pochi precedenti nella storia...

Pavia : presTava soldi con tassi da usura - arrestato : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Prestando soldi a usura a persone in difficoltà economiche aveva dato vita a un giro d'affari da molte migliaia di euro. Fino a quando è stato scoperto e arrestato. E' accaduto a Pavia a un 50enne di origine dominicana, nei confronti del quale è stata emessa un'ordinanza

Tav - Delrio a Travaglio : “Penale non è certa ma dobbiamo restituire soldi alla Ue. Merci non ci sono? Non è vero” : “La penale in caso di mancata realizzazione del Tav Torino-Lione? Non è certa, ma è certo il fatto che dobbiamo restituire i soldi che ci sono stati dati, perché la Ue co-finanzia questo corridoio, noi abbiamo vinto un finanziamento di 813 milioni di euro, oltre ai soldi che sono stati già spesi”. Lo afferma a Otto e Mezzo (La7) l’ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio, attualmente deputato Pd, che difende con forza il Tav ...

Tav - Eu a Italia : se ancora ritardi - possibile richiesta restituzione soldi : Sulla Tav scontro tra la Commissione Europea e il ministro dei trasporti Toninelli. 'Potremmo richiedere indietro i soldi non utilizzati e destinarli ad altri progetti europei' avvertono da Bruxelles. ...

Tav - Chiamparino attacca Lega e M5S : 'La loro baruffa elettorale mette a rischio soldi degli italiani' : 'Ora che la vicenda è diventata esplicitamente solo politica, alla faccia dell'analisi costi-benefici, è chiaro chi davvero vuole la Tav insieme alle altre opere, come il Terzo Valico, indispensabili ...

Tav - l'ultimatum Ue : con ritardi prolungati potremmo chiedere i soldi dati all'Italia : Ma anche il ministro dell'Economia ha ammesso di non essere a conoscenza dell'analisi che Toninelli custodisce gelosamente nel cassetto. Una decina di giorni fa, parlando a margine del Forum ...

L'Ue rivuole i soldi per la Tav. E lo ha già detto tre volte : Dimenticate la Tav Torino-Lione: la priorità per il governo è la linea ad Alta velocità tra Roma e Pescara. Almeno a sentire il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, secondo cui si tratta ...