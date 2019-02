Giornata nazionale del gatto | festeggiamo così

Domani è la Giornata internazionale del gatto : l’amico di famiglia : Grigi, tigrati, coccolosi, riservati, con pedigree o senza blasone, i gatti sono grandi compagni degli esseri umani praticamente quanto e più dei cani. E Domani 17 febbraio è la Giornata internazionale dedicata a tutti loro e ai circa 8 milioni di mici che vivono con le famiglie italiane. Indetta nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare (Ifaw), la Giornata per molti Paesi cade l’8 agosto, ma la scelta del 17 febbraio per ...

Un fiore per Salvini : lanciamo la Giornata nazionale della gentilezza verso gli avversari politici : Il problema più grave che abbiamo di fronte è la deriva cattivista di gran parte degli italiani. Salvini non è la causa ma il prodotto di questa ondata di paura. Salvini è soltanto un abile interprete delle pulsioni animalesche di difesa territoriale. La causa ultima è la crisi economica che ci ha colpito buttandoci nell’incertezza sul futuro; e i troppi cambiamenti, troppo veloci, portati nella vita quotidiana dalle nuove tecnologie. Molti ...

Giornata Internazionale contro il Cancro Infantile : “I piccoli pazienti oncologici chiedono cure personalizzate” : Negli anni Settanta soltanto 3 bambini su 10 sopravvivevano a una diagnosi di Cancro, oggi invece 3 piccoli su 4 guariscono completamente, grazie agli straordinari progressi raggiunti da medici e ricercatori nella comprensione dei meccanismi molecolari di base e nello studio di nuovi trattamenti. In occasione della Giornata Internazionale contro il Cancro Infantile, il 15 febbraio, AIRC non può non ricordare che per molti tumori pediatrici, ...

Giornata nazionale dell’Epilessia : “Combattere pregiudizi e disinformazione” : L’epilessia è una delle più comuni patologie neurologiche (circa 500.00 persone affette in Italia): sebbene possa insorgere a qualunque età, il maggior numero di casi si registra in epoca neonatale-infantile e nell’anziano. In occasione della Giornata Nazionale dell’Epilessia, che si celebra oggi, la Società Italiana di Neurologia sottolinea i passi avanti compiuti dalla ricerca: attualmente le opportunità terapeutiche ...

Le donne dell’INGV per la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza : L’11 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, nata nel 2015 sotto l’egida delle Nazioni Unite per riconoscere l’importante ruolo delle donne nella Scienza come agenti del cambiamento e dell’innovazione nonostante siano ancora non equamente rappresentate (https://womeninscienceday.org). L’INGV ha voluto testimoniare la sua presenza e la sua partecipazione con le immagini che ...

Giornata Internazionale dell’Epilessia : a Reggio Calabria visite gratuite e una Tavola Rotonda per sensibilizzare i cittadini : È in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia (11 febbraio) che la Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) organizza a Reggio Calabria importanti iniziative di informazione e sensibilizzazione su una delle patologie neurologiche più diffuse: oltre 500.000, infatti, le persone colpite in Italia e oltre 10.000 i casi nella sola Regione Calabria. Lunedì 11 febbraio Open Day presso il Centro Regionale Epilessie diretto dal Prof. ...

Le Meraviglie della Campania Felix : visita guidata gratuita al Museo Campano di Capua domenica 24 per la Giornata Internazionale della Guida ... : Ci sarà anche il Museo Provinciale Campano di Capua tra i protagonisti delle visite organizzate ogni anno per la Giornata Internazionale della Guida Turistica, celebrata in tutto il mondo il 21 febbraio coinvolgendo i professionisti regolarmente abilitati all'attività di Guida Turistica che, in occasione di questa ricorrenza, si offrono di accompagnare gratuitamente visitatori e ...

'Il cielo nella stanza' per la Giornata nazionale contro il bullismo a scuola : ... criminali, asociali, borderline attraverso una forte azione di sensibilizzazione dei giovani, delle famiglie e di tutti coloro che operano nel mondo della scuola, del volontariato, dello sport. In ...

Municipio X : Giornata nazionale contro il bullismo : Incontro/confronto al Liceo Anco Marzio Roma – In occasione della terza edizione della giornata nazionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, partecipa all’iniziativa “Un anno dopo la legge 71/2017: esperienze a confronto” che si tiene giovedì 7 febbraio alle ore 10.00 al Liceo Anco Marzio di Ostia. L’evento nasce in adesione con la campagna antibullismo denominata “Un nodo ...

Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza : l’INFN partecipa con numerose iniziative : Anche quest’anno l’INFN partecipa all’International Day of Women and Girls in Science con numerose iniziative. Si celebra l’11 febbraio la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza, istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti per promuovere la piena ed equa partecipazione di Donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali. I Laboratori Nazionali di ...

Basket - i migliori italiani della 18a Giornata di Serie A. Marco Spissu migliore e sfortunato - bene diversi azzurri nel giro della Nazionale : E’ la Sardegna a regalare alla Serie A i due migliori giocatori della diciottesima giornata, grazie allo scontro tra Sassari e Brindisi finito dopo un tempo supplementare e vinto dall’Happy Casa ormai lanciata nella corsa ai playoff. In particolare, a prendersi il rango di miglior italiano del turno è Marco Spissu, che proprio oggi compie 24 anni. Lui, che a Sassari è nato, dopo anni di gavetta in A2 si è preso con costanza il ...

Giornata nazionale contro lo spreco alimentare : ecco il decalogo che aiuta ad evitare di buttare il cibo : Fare la lista della spesa, leggere attentamente la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente posizionati, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, privilegiare confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura con il giusto grado di maturazione, preferire la spesa a km 0 e di stagione che garantisce una maggiore freschezza e durata, riscoprire le ricette degli avanzi, dalle ...

La dolce festa della Nutella : il mondo nel vasetto di vetro. Oggi la Giornata internazionale : Stili di vita Mito italiano da più di 50 anni, citata in film e canzoni: ogni anno i fan di tutto il pianeta la celebrano il 5 febbraio. I designer della Ferrero hanno giocato sui valori emozionali del prodotto in modo intuitivo, facendo leva sull'identificazione

La dolce festa della Nutella : il mondo nel vasetto di vetro. Oggi la Giornata internazionale : In un mondo dove tutto è solido, oppure liquido, l'invenzione del cibo semiliquido, o semisolido, ha un valore alternativo. Il vasetto e il bicchiere diventano perciò il complemento più ovvio, ma non ...