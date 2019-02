San Ferdinando | nuovo incendio nella baraccopoli | un morto

Fiamme nella baraccopoli - un morto a San Ferdinando : Roma, 16 feb., AdnKronos, - Fiamme nella notte nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Gioia Tauro. L'incendio, che ha coinvolto una ventina di baracche, ha provocato la morte di una ...

Fiamme nella baraccopoli - un morto a San Ferdinando : Roma, 16 feb. (AdnKronos) - Fiamme nella notte nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Gioia Tauro. L'incendio, che ha coinvolto una ventina di baracche, ha provocato la morte di una persona. Sono intervenute sul posto tre squadre di Vigili del Fuoco, polizia e carabinieri.

Nuovo rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane migrante : Distrutte decine di baracche, ha perso la vita il senegalese Aldo Diallo, 25 anni. A Capodanno un altro incendio e due mesi prima la morte del gambiano 18enne Suruwa Jaithe. La rabbia e la disperazione nella baraccopoli che accoglie centinaia di extracomunitari per la stagione...

San Ferdinando - l’inferno ignorato dalla politica : baracche senza luce e acqua - migranti si scaldano con i bracieri : baracche senza luce né acqua. A nove anni esatti dalla rivolta di Rosarno, i migranti continuano a vivere nel ghetto di San Ferdinando. Nonostante le promesse dei politici e di tutte le istituzioni, la baraccopoli è sempre lì a ridosso del porto di Gioia Tauro. Qui negli ultimi mesi sono venuti sia il presidente della Camera Roberto Fico, che il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il fattoquotidiano.it è riuscito a entrare con ...

San Ferdinando - Lucano e padre Zanotelli nella tendopoli : “Questo è un inferno. Diamo loro le case sequestrate” : “Quando mi hanno dato l’obbligo di non dimorare a Riace, dovevo venire qua”. Il sindaco “sospeso” Mimmo Lucano ieri mattina è stato alla baraccopoli di San Ferdinando dove ha accompagnato padre Alex Zanotelli. Il religioso comboniano si è voluto rendere conto di persona delle condizioni in cui sono costretti a vivere i migranti che, ogni anno, arrivano nella piana di Gioia Tauro per la raccolta delle arance. “padre Alex – spiega ...

Reggio Calabria - avvertite scosse di terremoto : epicentro tra Rosarno e San Ferdinando [DATI e MAPPE] : 1/9 ...

Calabria : incendio nella baraccopoli degli immigrati a San Ferdinando : Un incendio di rifiuti è scoppiato nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove vivono centinaia di migranti che vengono occupati come braccianti nella raccolta degli agrumi. Il rogo non ha provocato feriti. Le fiamme hanno distrutto una decina di baracche ed i quaranta cittadini extracomunitari che le occupavano sono stati collocati nella nuova tendopoli. nella baraccopoli di San Ferdinando vivono diverse centinaia ...

Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - danni ma nessun ferito : San Ferdinando , Reggio Calabria, - Un incendio di rifiuti, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato ieri sera nella parte perimetrale della baraccopoli di San Ferdinando, in ...

Calabria - nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Capodanno amaro per i braccianti della tendopoli di San Ferdinando. A meno di un mese di distanza dal rogo che è costato la vita al diciottenne Suruwa Jaithe , un nuovo incendio ha divorato diverse ...