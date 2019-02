Biathlon - Inseguimento maschile Salt Lake City 2019 oggi - 16 febbraio - : orario d'inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : E' il giorno dell'Inseguimento maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi americane di Soldier Hollow, ultima pursuit prima dei M

Biathlon - Inseguimento maschile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : E’ il giorno dell’Inseguimento maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi americane di Soldier Hollow, ultima pursuit prima dei Mondiali di Östersund (Svezia). Siamo reduci da una sprint nella quale tante sono state le cose inattese. In primis il mancato podio del norvegese Johannes Boe. Dopo aver dominato la scena nei primi due giri e un poligono impeccabile, l’asso scandinavo è incappato in una ...

Biathlon - Inseguimento femminile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : E’ il giorno dell’Inseguimento femminile nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi americane di Soldier Hollow, ultima pursuit prima dei Mondiali di Östersund (Svezia). Andrà in scena una gara che delineerà ulteriormente la classifica generale. Il trionfo nella sprint della norvegese Marte Olsbu Røiseland, devastante sugli sci stretti e precisa al poligono, hanno riportato in auge le quotazioni della scandinava ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : nell’inseguimento maschile 16° Saverio Zini - il migliore degli azzurri : Indietro gli azzurri del Biathlon nella 12.5 km pursuit maschile della tappa di Lenzerheide, in Svizzera, di IBU Cup: il migliore è Saverio Zini, 16°, ma risale fino alla 30ma posizione Pietro Dutto, mentre restano appena fuori dalla zona punti Paolo Rodigari, 41°, e Mattia Nicase, 42°. Nicola Romanin invece si ritira dopo il quarto poligono. Nella 12.5 km pursuit maschile successo del transalpino Claude Fabien, che chiude in ...

Biathlon : CdM - Nicole Gontier ottima 15° nell'Inseguimento di Anterselva : Giornata completamente tinta d'azzurro nella Coppa del Mondo di Biahtlon, a Anterselva , Bolzano, , dov'è andato in scena l'Inseguimento, vinto da Dorothea Wierer e con Lisa Vittozzi, terza. Nicole Gontier migliora di tre posizioni la performance della ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi LEGGENDARIE! Prima e terza nell’inseguimento - è storia indelebile ad Anterselva! : Come Coppi e Bartali, Belmondo e Di Centa o Saronni e Moser. Dorothea Wierer contro Lisa Vittozzi, l’una contro l’altra a giocarsi la vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon. Un penultimo giro dell’inseguimento 10 km di Anterselva che ha visto le azzurre fianco a fianco, l’una contro l’altra, a contendersi il bersaglio grosso davanti al pubblico di casa. Alla fine ha vinto Dorothea Wierer, mentre Lisa Vittozzi ha ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km ad Inseguimento maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Anterselva: oggi, sabato 26 gennaio, alle ore 15.30 Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thomas Bormolini proveranno a dare continuità a quanto di buono mostrato ieri. Al termine della sprint, infatti, sono stati definiti i sessanta partecipanti all’Inseguimento maschile di oggi. Ancora una volta a partire ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Anterselva in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer cercano la rimonta per il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile di Anterselva (Italia), sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Le attenzioni azzurre saranno tutte rivolte sul versante femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono pronte a darsi battaglia per la classifica generale e nel contempo per il successo sulle nevi nostrane. Un weekend dalla valenza particolare per entrambe, in lotta su due fronti e con ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : domani l’inseguimento maschile. Sarà duello rusticano tra Martin Fourcade e Johannes Boe? : Al termine della sprint odierna, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, sono stati definiti i sessanta partecipanti all’inseguimento maschile di domani: ad Anterselva Sarà battaglia dura lungo i 12.5 km costellati dai quattro poligoni che potrebbero davvero rimescolare le carte in gioco. Ancora una volta a partire in testa Sarà il norvegese Johannes Boe. Dominatore incontrastato di questa stagione, Boe potrebbe anche fare gara in ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : Wierer e Vittozzi desiderose di vittoria nell’inseguimento : La tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva (Italia) entra nel vivo. Dopo le due prove sprint maschile e femminile è la volta delle due di inseguimento e le attenzioni azzurre saranno tutte rivolte sul versante femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono pronte a darsi battaglia per la classifica generale e nel contempo per il successo sulle nevi nostrane. Un weekend dalla valenza particolare per entrambe, in lotta su due fronti e ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2019 : nell’inseguimento 14° Pietro Dutto e 18° Daniele Cappellari : Piazzamenti appena al di fuori della top ten per gli azzurri impegnati oggi nell’inseguimento della tappa di Arber valido per l’IBU Cup di bianthlon: nella gara maschile è 14° Pietro Dutto, mentre giunge 18° Daniele Cappellari, invece nella gara femminile non parte l’unica azzurra ad averne diritto, Michela Carrara. Nella 12.5 km pursuit maschile vittoria del russo Anton Babikov, perfetto al poligono, che chiude in ...

Biathlon - Inseguimento Oberhof 2019. Lukas Hofer : “Il podio paga sempre - che clima in squadra!” : Lukas Hofer ha conquistato un bellissimo terzo posto nell’Inseguimento di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. L’azzurro si è reso protagonista di una fantastica gara ed è così riuscito a salire sul podio per la prima volta in questa stagione: l’altoatesino ha lottato fin dall’inizio, ha rimontato, si è fatto valere sugli sci e al poligono, nel finale ha combattuto con Peiffer che lo ha beffato ...

Biathlon - Lucas Hofer splendido terzo nella inseguimento a Oberhof : nella classifica di Coppa del mondo, Boe ha riguadagnato terreno su Loginov salendo a quota 542. Hofer undicesimo a quota 267. Il podio di Oberhof: il nostro Hofer è a destra

Biathlon – Vittozzi trionfa nell’inseguimento - le prime parole dell’azzurra dopo la vittoria a Oberhof : Vittozzi: “Bellissimo, ma due vittorie non fanno una stagione”. Wierer: “Caduta senza colpe, a Ruhpolding mi ritroverò davanti” Le parole di Lisa Vittozzi dopo il successo nella pursuit di Oberhof che la lancia in seconda posizione nella classifica generale. “Ho cercato di gestire la gara dall’inizio alla fine, sapevo che il primo giro sarei stata con Chevalier, per cui sono partita senza forzare anche ...