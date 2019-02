Asl Napoli 1 | Verdoliva sceglie Memoli nuovo sub commissario amministrativo

Blitz del commissario Asl negli ospedali di Napoli : 'Non resto dietro la scrivania' : Insediatosi ieri, il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ha effettuato oggi un primo sopralluogo dei principali ospedali del centro antico. Il primo ispezionato , ...

'Basta con le formiche' - la scossa di Verdoliva all'Asl Napoli 1 : S'insedia ufficialmente lunedì prossimo Ciro Verdoliva, chiamato da Vincenzo De Luca al timone della Asl Napoli 1. La firma dell'incarico deliberato mercoledì c'è stata ieri mattina. Il neocommissario ...

Formiche in ospedale - il direttore dell’Asl 1 di Napoli : “Sabotate le condotte fecali” : Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Mario Forlenza ha presentato una denuncia ai Carabinieri per «numerosi episodi di sabotaggio alle condotte fecali dell’area del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli». Sabotaggio che potrebbe «essere prova di un disegno collegato con la vicenda delle Formiche, in quanto l’intento era far ...

Formiche in ospedale Napoli - direttore Asl : probabile sabotaggio condotte : Forlenza ricostruisce le vicende dell'allagamento del pronto soccorso dell'ospedale, già al centro della cronaca in questi giorni per le continue infestazioni di Formiche: "Il primo episodio - spiega ...

Formiche in ospedale - il direttore dell'Asl 1 di Napoli : "Sabotate le condotte fecali" : Forlenza ricostruisce le vicende dell'allagamento del pronto soccorso dell'ospedale, già al centro della cronaca in questi giorni per le continue infestazioni di Formiche: 'Il primo episodio - spiega ...

Napoli - trovata una formica sul volto di un paziente ricoverato in Rianimazione - Direttore Asl : 'Inverosimile' : Hanno notato una formica sul volto di un loro parente, un 78enne ricoverato nel reparto di Rianimazione, e hanno hanno deciso di chiamare i carabinieri. E' successo mercoledì all'ospedale San Giovanni ...