Per i Mondiali del 2030 candidatura quadrupla dal Sudamerica Il Cile si unisce a

Mondiali Are 2019 – Il Gigante maschile è di Kristoffersen : il norvegese si prende la rivincita su Hirscher - niente da fare Per gli azzurri : Grande protagonista del Gigante maschile dei Mondiali di Are 2019 è Henrik Kristoffersen, il norvegese è campione del mondo davanti a Marcel Hirscher e ad Alexis Pinturault Ai Mondiali di Are 2019 si è appena conclusa la seconda manche del Gigante maschile che ha incoronato Henrik Kristoffersen, soprannominato anche ‘uomo dei quarti posti’. Il norvegese si prende la sua personale rivincita contro Marcel Hirscher, fino ad oggi ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Pinturault precede di un decimo Hirscher - influenza ed errori letali Per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

Mondiali Sci 2019 – Scelti gli azzurri Per i due slalom conclusivi : Decisi gli azzurri per i due slalom Mondiali: Costazza-Curtoni-Della Mea nella gara femminile, Gross-Moelgg-Razzoli-Vinatzer in quella maschile Decise le squadre azzurre che parteciperanno alle due gare conclusive dei Mondiali di sci alpino in corso ad Are, in Svezia. Nello slalom femminile di sabato 16 febbraio (ore 11 e 14.30) saranno soltanto tre le italiane al via con il debutto nella competizione di Chiara Costazza, affiancata da ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Hirscher favorito - Tonetti e De Aliprandini Per la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : obiettivo Top10 Per l’Italia in gigante - ma gli azzurri vogliono stupire : Il gigante maschile è una delle specialità, insieme allo slalom femminile, che ha dato le minori soddisfazioni all’Italia nelle ultime stagioni di Coppa del Mondo. Non è un momento felicissimo per i gigantisti azzurri, che comunque vogliono ben figurare nell’odierna gara dei Mondiali di Are. L’obiettivo più realistico è quello di centrare un piazzamento tra i primi dieci, ma nulla vieta agli azzurri di provare a stupire, anche ...

Sci - Mondiali di Are : suPer Vlhova - Brignone chiude 5ª nel gigante : Sci, Mondiali di Are: Petra Vlhova ha vinto il gigante odierno davanti a Rebensurg e Shiffrin Sarà stato il vento fortissimo, magari la pioggia caduta fino a poco prima del via, o forse la partenza abbassata, o una pista che si è rovinata quasi subito. I motivi possono essere molteplici, quello che è certo che la prima manche del gigante femminile ai Mondiali di Are ha riservato più di una sorpresa. E la seconda promette di fare ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Mondiali in DIRETTA : Goggia e Brignone Per la rimonta alle 18.00 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Performance solida - ora sto sul pezzo”. Federica Brignone : “Sono a un secondo - vento decisivo” : Le forti folate di vento hanno caratterizzato la prima manche del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) il maltempo continua a caratterizzare la rassegna iridata e le ragazze hanno dovuto fare i conti con delle condizioni tutt’altro che ideali. La tedesca Viktoria Rebensburg si trova al comando, le tre italiane di punta occupano sesta, settima e ottava posizione. Sofia Goggia è la migliore a 91 centesimi dalla ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Viktoria Rebensburg guida dopo la prima manche - Sofia Goggia ci crede Per la medaglia! : Viktoria Rebensburg è al comando della prima manche del Gigante femminile dei Mondiali di sci ad Are. Ancora una volta, però, la località svedese non è sembrata all’altezza di ospitare una rassegna iridata. Le avverse condizioni del meteo hanno portato all’ennesimo abbassamento della partenza di questo Mondiale ed inoltre la pista dopo pochi passaggi si è subito rovinata, rendendo praticamente impossibile un normale svolgimento della ...

Sci alpino - gigante maschile Mondiali 2019 : Hirscher fa il suo esordio ad Are. Obiettivo Top 10 Per l’Italia : I Mondiali di sci alpino stanno volgendo al termine e, a tre giorni dalla chiusura della rassegna iridata di Are, farà finalmente il suo esordio in Svezia anche uno dei campioni più attesi, Marcel Hirscher. L’austriaco ha deciso di dedicarsi completamente a gigante e slalom, lasciando perdere ogni discorso nella velocità, ma anche nella combinata e nel team event. Fari puntati solamente sulle due gare di domani e domenica, con ...

Mondiali sci 2019 - guida al gigante femminile : Bassino e Brignone sPeranze azzurre : Dopo la giornata di pausa, i Mondiali di sci alpino ad Are ripartono domani con il gigante femminile. Ci sarà il ritorno in pista di Mikaela Shiffrin che ha saltato discesa, combinata, team event per ...

Mondiali Sci 2019 - Domani l'ultima possibilità di una medaglia iridata Per l'Italia femminile : Brignone guida le azzurre nel gigante : Mondiali di Are: giovedì tocca alle donne del gigante: le sensazioni di Brignone e compagne l'ultima medaglia iridata per l'Italia al femminile in gigante è quella di Sofia Goggia a St. Moritz, nel ...