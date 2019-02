Nas sequestrano struttura per interventi estetici a Reggio Calabria - VIDEO

Articoli carnevaleschi pericolosi - i Nas sequestrano oltre 150 confezioni di prodotti : Teramo - Scoperti dai Carabinieri del Nas di Pescara, in un negozio cinese nei pressi di Teramo, giochi e prodotti di carnevale a rischio per i consumatori. Il materiale - circa 150 confezioni di abiti maschere, giocattoli e prodotti elettrici per un valore di 1.500 euro - è stato sottoposto a sequestro amministrativo. In particolare, i prodotti erano sprovvisti delle indicazioni minime di sicurezza e delle informazioni in lingua italiana. ...